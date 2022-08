Panettone, Babbo Natale e addobbi, in costume sulla spiaggia si festeggia il Natale d'estate

Sabato 20 agosto è tornato (dopo due anni di stop per Covid) il Natale d’Estate al Bagno Amerigo 59 di Torre Pedrera. Bimbobell presente per festeggiare la quarta edizione del Natale in spiaggia insieme a tutti i turisti Italiani e stranieri in vacanza in Riviera. Già dalle 9 del mattino accompagnate dal sottofondo di canzoni natalizie sono arrivate migliaia di persone in costume con il cappellino di Natale, tantissime le foto con i gonfiabili rigorosamente natalizi, addobbi, palline, tappeti rossi, poi lo spettacolo di Bimbobell con musica, giochi, magie e tantissimi regali, i trucchi di Arianna Barlini, la nevicata in spiaggia, Babbo Natale direttamente dal mare e per finire panettone e pandoro. Una giornata di auguri e sana allegria per tutti. Appuntamento al prossimo anno con la 5° edizione del Natale d’estate.