Attimi di panico alla cena elettorale di Forza Italia, il senatore Barboni salva una donna colpita da malore

Giovedì (22 settembre) si e' tenuta la chiusura della campagna elettorale di Forza Italia al Ristorante Aurora di Riccione con la presenza delle candidate Elena Vannoni e Rosaria Tassinari e dei Senatori Antonio Barboni e Enrico Aimi e la partecipazione di 100 persone. Durante la cena un'anziana commensale si e' accasciata all'improvviso al suolo. Dopo attimi di panico, solo il pronto intervento del Senatore Antonio Barboni, medico legale, ha impedito il peggio.

Il Senatore Barboni ha fatto sdraiare la signora anziana facendo tutte le manovre salvavita necessarie in attesa poi dell'intervento del 118. La signora fortunatamente è fuori pericolo e ringrazia il senatore Barboni per la sua prontezza e per la sua competenza medica che ha garantito la sua incolumità. "Tutto è bene quello che finisce bene" dichiara Barboni candidato al Senato in Emilia. "Questi sono gli uomini di Forza Italia, competenti e tempestivi. Ringrazio Antonio per aver ancora una volta dimostrato che l'esperienza e la professionalità fanno la differenza nei momenti critici sia della vita che della politica " conclude il senatore Enrico Aimi candidato al Senato.