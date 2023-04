Suo papà combatté per la liberazione del riminese, dal Canada a Cattolica per conoscere la storia

Momento particolarmente sentito e toccante quello vissuto nella Sala Giunta di Palazzo Mancini. L'amministrazione comunale ha accolto in visita il canadese Claude Dallaire, giunto a Rimini dal Quebec spinto dal desiderio di ripercorrere i luoghi dove il padre, Lucien, combatté per il “Royal 22nd Francofone Regiment”. Proprio il contributo di tale reggimento fu determinante per la liberazione di Cattolica, anche in accordo con le pattuglie partigiane. Ad accompagnarlo in questo viaggio della memoria, infatti, vi era una delegazione dell’Anpi del Riminese.

“Nei suoi occhi - spiega la Sindaca Franca Foronchi - ho visto la commozione per il ricordo del padre e per la scoperta dei luoghi che lo hanno visto protagonista di un aiuto incondizionato alle nostre comunità. Con la nostra accoglienza abbiamo ribadito il valore della libertà, le tappe della resistenza che hanno permesso di conquistarla. Dal passato portiamo l'esempio di tanti che come Lucien si sono battuti, mettendo a rischio il bene più prezioso, la propria vita, per aiutare un popolo contribuendo alla liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese”.

Prima di congedarsi la sindaca e la giunta comunale, così come Maurizio Castelvetro per l'Anpi Cattolica- Valconca, hanno voluto omaggiare Claude Dallaire con delle pubblicazioni e stampe storico-culturali.

Tra le altre tappe toccate da Claude vi è stata Tavullia, al monumento che ricorda l’assalto decisivo dei Canadesi che sfondò la linea gotica conquistando Quota 204, il Coriano War Cemetery, che accoglie le tombe di 1939 soldati alleati, di cui 427 Canadesi, caduti in alcune fra le più cruente battaglie della seconda Guerra mondiale, a Montegridolfo, al Museo della Linea dei Goti, a Rimini alla lapide nei pressi dell’Arco d’Augusto, che ricorda il contributo dato dai soldati Canadesi alla liberazione della città il 21 settembre 1944 e al monumento ai Caduti della lotta di liberazione in piazza 3 Martiri.

La storia di Lucien Dallaire. Nato nel 1917 in Quebec, si arruolò giovane nel "Royal 22nd Francofone Regiment", che fu inviato in Europa per combattere le truppe nazifasciste. Il 22° si battè con grande valore e coraggio e diede un contributo decisivo alla liberazione di Cattolica e di Rimini e, più tardi, alla battaglia del Senio. Lucien Dallaire fu trafitto da una scheggia di mina che gli si conficcò vicino al cuore. Fu curato in Italia e riprese a combattere in Francia, Olanda e Germania conquistando diverse medaglie al valore. Tornato nel Quebec morì nel 1985 all’età di 67 anni.