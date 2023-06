Parata di Vip per l'alluvione al Grand Hotel, raccolti 150 mila euro. E Achille Lauro canta in spiaggia

Grande successo per “Al Chiaro di Luna”, il primo ed esclusivo Charity Dinner organizzato da Chi, il magazine “people” più letto d’Italia, che si è tenuto mercoledì, 28 giugno, al Grand Hotel di Rimini, a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. La Cena di Gala - che ha visto la partecipazione di più di duecento ospiti selezionati, tra associazioni, come Assolombarda e Federalberghi, le istituzioni Regione Emilia-Romagna, Visit Romagna, Apt Servizi, aziende tra cui Orogel, e celebrities - è stato, infatti, l’evento celebrativo della raccolta fondi "Insieme aiutiamo l'Emilia Romagna" lanciata da Mondadori Media, con Banca Mediolanum, a maggio a favore delle popolazioni colpite da questo dramma. La raccolta fondi proseguirà fino al 10 luglio. Il grande cuore degli italiani è stato ancora una volta confermato con una donazione complessiva che ha superato a oggi i 150.000 euro. Le donazioni verranno devolute in progetti selezionati di ricostruzione della Regione Emilia-Romagna.

Gli ospiti

Tantissimi gli ospiti del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria, arrivati a Rimini e accolti dai padroni di casa, il direttore del settimanale Chi, Massimo Borgnis, il direttore editoriale, Alfonso Signorini, l’Amministratore delegato di Mondadori Media Carlo Mandelli, e la proprietaria del Grand Hotel di Rimini, Paola Batani. Con loro anche il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali e molti altri dirigenti di Mondadori Media e di Mediaset. Sono tanti gli imprenditori e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno risposto all’appello di solidarietà di Chi. Tra questi: Milly Carlucci, Paola Barale, Simona Ventura, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Elenoire Casalegno, Samantha de Grenet. Ma anche Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Achille Lauro, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, Alberto De Pisis, Elisabetta Gregoraci, Ginevra Lamborghini. Fra i giornalisti Alessandro Sallusti, Giorgia Venturini e Pierluigi Pardo e tanti altri.

Dopo il blue carpet, con migliaia di persone ad aspettare in piazzale Fellini, davanti al Grand Hotel di Rimini, i personaggi di Chi, nel quale hanno sfilato tutti gli ospiti del magazine, e il welcome cocktail, nel giardino del Grand Hotel, la serata è proseguita con la cena charity sulla terrazza. Per la raccolta fondi di Chi si sono esibiti Orietta Berti, che ha cantato la hit dell’estate 2023, La Discoteca Italiana, Mille e Luna Piena, mentre Alfonso Signorini al pianoforte ha suonato Chiaro di Luna di Beethoven, Giulietta e Romeo di Nino Rota e Preludio numero 28 opera 4 di Chopin.

L'evento

L’evento dell’estate 2023 di Chi è poi proseguito nell’esclusivo beach party sulla spiaggia del Grand Hotel di Rimini, con momenti di intrattenimento allestiti dagli sponsor, experience, giochi, come la sfida vip con il calcio balilla e la musica. Dopo la performance live di Achille Lauro, la festa è proseguita con il grande ritorno in consolle di Claudio Cecchetto. Un momento estemporaneo di rara bellezza è stato l’improvvisato duetto fra il dj più famoso d'Italia e Rovazzi.

Gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione e al successo di questo grande evento, sono: Eurotarget, Givova, Layla Cosmetics, Profumiamo Profumiamo. Numerosi i partner, tra cui: Antica Distilleria Petrone, Gruppo Deles, Orogel, Piemme, Profumiamo e Visit Romagna.