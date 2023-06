Parata di Vip al Grand Hotel per la cena solidale, ospiti Milly Carlucci, Paola Barale e Simona Ventura

E’ il giorno della festa dell’estate di Chi. Il magazine “people” ha scelto una delle location più iconiche e rappresentative del nostro Paese, il Grand Hotel di Rimini, per un appuntamento dalla forte valenza solidale che si terrà mercoledì 28 giugno.

Un summer party esclusivo, sulle note magiche ed evocative del tema “Al Chiaro di Luna”, che prevede il coinvolgimento di personaggi e protagonisti del jet set, dello spettacolo, della politica, dell'imprenditoria e del territorio, ma che ha soprattutto un cuore generoso e solidale: il Gala Charity Dinner di Chi sarà il culmine della raccolta fondi "Insieme aiutiamo l'Emilia Romagna" lanciata da Mondadori Media, assieme a Banca Mediolanum, nelle ore immediatamente successive all’alluvione. Anche l’intero ricavato della cena, alla quale prenderanno parte oltre duecento imprenditori e celebrities, sarà infatti devoluto, attraverso un conto dedicato, alla Regione Emilia-Romagna per sostenere persone e comunità colpite da alluvioni e frane.

Chi Summer Night

Sarà il Grand Hotel di Rimini del Gruppo Batani, edificio Liberty di rara bellezza, uno dei luoghi simbolo dell’Amarcord di Federico Fellini, location indiscussa della storia balneare della Riviera e del turismo made in Italy, a ospitare la grande festa a inviti di Chi.

L’esclusivissimo evento inizierà alle 18.30 con uno straordinario Blue carpet per accogliere gli ospiti con un’entrata di grande effetto in Piazza Fellini, luogo di grande passaggio per il pubblico e tutta la città. Seguirà un welcome cocktail di benvenuto nella maestosa cornice del giardino esterno del Grand Hotel di Rimini, che sarà allestito con sfere luminose a richiamare il tema della serata, corner suggestivi e una band che accompagnerà gli ospiti per tutto l’aperitivo. Fra gli ospiti accesi ci sono anche Milly Carlucci, Paola Barale, Simona Ventura, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Elenoire Casalegno, Samantha de Grenet e molti altri.

Successivamente inizierà il Gala Charity Dinner, la cena placée, riservata a oltre 200 ospiti tra imprenditori, associazioni e personaggi del mondo dello spettacolo, nella terrazza dell’hotel che si concluderà con una magnifica performance artistica. Cambio di registro per la terza parte della serata: l’after party nella spiaggia privata dell’hotel che sarà trasformata in un vero club esclusivo con esibizioni musicali, dj set, open bar e tanti corner che regaleranno agli ospiti intrattenimento e divertimento.

I vip raccontati ogni settimana dal magazine Chi, ma anche i volti noti del GFVip, a partire da Alfonso Signorini, saranno alcuni di nomi attesi. L’appuntamento è per tutti sul piazzale davanti al Grand Hotel di Rimini, per la sfilata delle star, i selfie, le foto e gli autografi. Molti anche gli artisti che partecipano alla charity dinner, da Alfonso Signorini stesso, ad Orietta Berti, fino a Rovazzi e Achille Lauro.

Il party

Dopo il red carpet e la Cena Charity Vip, poi, c’è attesa per l’after party sulla spiaggia privata del Grand Hotel di Rimini. Dopo l’esibizione di Achille Lauro, è previsto un altro grande inedito. Va infatti in scena la preview della Notte Rosa, quest’anno alla sua diciottesima edizione – sulla Riviera dal 7 al 9 luglio – con la speciale esibizione del dj per eccellenza, Claudio Cecchetto, che torna a fare dj set solo per l’occasione.

Cecchetto ricreerà l’atmosfera di fine anni ’70, dell’iconica discoteca Divina di Milano, di cui Cecchetto era resident dj. Un luogo, il Divina, cha fatto la storia delle disco music e che nell’esclusivo beach party di Chi sarà riproposta in chiave attuale e sempre glam.