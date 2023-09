Parcheggi, l’estensione della sosta a pagamento negli stalli blu, fino alle ore 23, al via da lunedì

L’estensione del pagamento della sosta nelle strisce blu del centro di Santarcangelo fino alle ore 23 entrerà in vigore da lunedì 2 ottobre, non appena completata la modifica della segnaletica – in corso questa settimana – mentre le app dedicate EasyPark e Mooneygo sono già state aggiornate di conseguenza. L’estensione oraria del pagamento non comporterà alcun cambiamento nelle tariffe, che restano tra le più basse della provincia: 1 euro all’ora e 20 centesimi di sosta minima per 20 minuti, in modo da garantire il necessario ricambio nell’utilizzo degli stalli agevolando gli acquisti e le piccole commissioni nei negozi del centro commerciale naturale.