Parcheggi introvabili per scooter e motorini, si attende l'area di via Cirene: pronta per metà luglio

Sarà necessario attendere ancora qualche settimana per vedere l’entrata in funzione del parcheggio temporaneo di via Cirene, che verrà destinato alla sosta di moto e scooter. Si tratta di un’area che potrà contenere fino a 220 motocicli: l’annuncio della messa a disposizione del terreno è stato dato da tempo da parte dell’amministrazione. Ma per l’apertura si renderà necessario ancora qualche giorno, l’obiettivo è quello di completare gli interventi per il secondo fine settimana di luglio. Con l’avvio del cantiere di piazza Marvelli una soluzione alternativa si rende d’obbligo: in quanto l’area Tripoli risultava cruciale per la sosta degli scooter. E gli scorsi fine settimana ne sono stati una riprova: molti motociclisti, non sapendo dove lasciare il proprio mezzo, hanno iniziato a occupare l’area del Parco del Mare. Sul tema si è scatenato un vero e proprio dibattito, con una lunga serie di segnalazioni e sono partiti anche i controlli sulla sosta selvaggia.