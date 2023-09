Parcheggi a pagamento fino alle 23, la sindaca: "Scelta condivisa e tariffe tra le più basse in Provincia"

Ha generato dibattito la scelta dell’amministrazione comunale di Santarcangelo di Romagna di estendere il pagamento delle zone blu del centro storico dalle 19,30 fino alle 23. Sul tema commenti da parte di tanti cittadini e anche in chiave politica. Ora a intervenire è la sindaca Alice Parma, che spiega l'origine della scelta e fa un'analisi sul tema: “Era il 28 luglio 2022 quando il Consiglio comunale approvava il Piano urbano per la mobilità sostenibile: tra le proposte contenute nel Pums – piano strategico di lunga durata per individuare strategie e azioni che migliorino la qualità della vita, dell’ambiente e la salute delle persone – c’è anche l’allargamento della zona traffico limitato A fino a piazza Marini, così da consentirne la pedonalizzazione. A distanza di un anno, registro con piacere il cambio di idea del consigliere Stanchini, che ora sostiene la visione di sviluppo futuro della mobilità proposto dalla giunta comunale dopo averla bollata come “libro dei sogni”, distante dai reali bisogni dei santarcangiolesi, e aver scelto di astenersi in Consiglio comunale”.

“Oltre a felicitarmi di questo cambio di prospettiva, rispetto alla questione dell’ampliamento dell’orario della sosta a pagamento, ritengo doveroso fare alcune precisazioni – sottolinea la sindaca -. Prima di tutto ricordo che, oltre a essere una decisione assunta in accordo con le associazioni di categoria, la misura mantiene inalterate le tariffe, che restano tra le più basse della Provincia di Rimini”.

“Diversi esponenti politici locali, che si ergono a paladini delle attività economiche e dei cittadini, delineano un quadro in cui i residenti e le attività commerciali sarebbero danneggiati da questa decisione – prosegue la sindaca Parma -. Forse però non considerano il fatto che nel centro di Santarcangelo, a pochi passi da quelli a pagamento, sono presenti numerosi parcheggi gratuiti che i residenti conoscono bene e utilizzano, mentre chi abita in zone dove questi non sono disponibili può contare su un city park per famiglia al prezzo agevolato di 77 euro per un anno”.

“L’ampliamento dell’orario di pagamento della sosta, inoltre, non influenzerà sicuramente le attività commerciali, che chiudono per lo più intorno alle 19,30, e nemmeno i pubblici esercizi aperti in orario serale, dal momento che pochi euro in più per il parcheggio non fanno certo la differenza rispetto alla spesa media in un locale di Santarcangelo”, conclude la sindaca.