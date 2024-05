Arrivano parcheggi e permessi rosa per agevolare le donne in stato di gravidanza e le neo-mamme

La giunta comunale ha approvato l’istituzione del contrassegno identificativo temporaneo “Permesso rosa” riservato alle donne residenti nel comune di Riccione in stato di gravidanza e con bambini al seguito fino a 12 mesi d’età per poter parcheggiare agevolmente in città. I permessi, che si traducono in contrassegni nominativi da esporre in originale sul cruscotto dell’auto, consentiranno la sosta negli appositi “stalli rosa” che saranno realizzati in città oppure, in assenza di questi, la sosta gratuita negli stalli a pagamento e per un orario illimitato nelle zone dedicate alla sosta con disco orario. Tali concessioni saranno valide su tutto il territorio comunale. Nelle prossime settimane saranno realizzati i primi stalli rosa in prossimità del centro città e dei principali luoghi frequentati dalle famiglie, ad esempio supermercati e presidi sanitari.

Il permesso del contrassegno rosa avrà una validità massima di diciotto mesi a partire dalla data del rilascio e potrà essere utilizzato tra i nove mesi di gravidanza della richiedente fino a massimo 12 mesi d’età del bambino. Se il contrassegno sarà rilasciato dopo la nascita del figlio, il permesso avrà validità fino al raggiungimento dei 12 mesi di vita del bambino. Le richiedenti potranno fare domanda per il rilascio del permesso rosa attraverso il modulo specifico che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Comune di Riccione (www.comune.riccione.rn.it).

La domanda potrà essere presentata a partire dalla quattordicesima settimana di gestazione fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Il modulo compilato, corredato dalla documentazione richiesta (documento di identità e codice fiscale, certificato medico o certificato di nascita del figlio, foto tessera), potrà essere consegnato all’Ufficio protocollo del Comune oppure attraverso la posta elettronica certificata a comune.riccione@legalmail.it.

“Il permesso rosa e gli stalli rosa rappresentano un gesto concreto di supporto alla mobilità famigliare e all’assistenza alla donne in stato di gravidanza - ha commentato l’assessore alla Mobilità, Simone Imola -. Promuovere tali agevolazioni non solo migliora la mobilità delle mamme in città nella vita quotidiana ma incentiva anche una cultura di maggiore rispetto e attenzione verso la famiglia”.