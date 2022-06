Verso la fine i lavori in piazza Marvelli: da questo weekend disponibili nuovi parcheggi per scooter

Sarà a disposizione da domani l’area sosta per scooter e ciclomotori ricavata dalla riorganizzazione di piazzale Marvelli, allestita per accompagnare questa stagione estiva in concomitanza con la conclusione dei lavori dei tratti 2 e 3 del Parco del mare sud. Già da domani sarà possibile utilizzare l’area del piazzale, mentre nei prossimi giorni sarà completato l’allestimento del parcheggio temporaneo che a regime ospiterà 88 posti auto e 287 posti moto. A disposizione di chi raggiunge la zona della marina anche i circa 120 stalli moto in via Notti di Cabiria, tra viale regina Elena e il Lungomare Murri (all’altezza dei bagni 44/46). Progressivamente saranno aperte le ulteriori aree di sosta per motorini, che consentiranno di avere tra piazzale Kennedy a piazzale Benedetto Croce complessivi 700 stalli circa.

Sarà invece disponibile alla fine di giugno la nuova area di sosta tra via Giuliani e via Fada, un parcheggio scambiatore di carattere temporaneo e gratuito a servizio della zona di Marina Centro e di Rimini sud. Il parcheggio - realizzato dal gruppo Conad titolare dell’area - sarà servito sette giorni su sette da collegamenti gratuiti (Shuttle mare dal lunedì alla domenica a cui si aggiunge il trenino nel fine settimana), servizi di bici e monopattini.

Per quanto riguarda la zona nord invece, sarà operativo da domani e per tutti i fine settimana il parcheggio Zambianchi in fondo a via Grazia Verenin, a Viserbella, che dispone di 200 posti auto. Dalla scorsa settimana sono inoltre a disposizione gli 80 posti auto e 50 moto a Viserba, nel nuovo parcheggio realizzato da Rfi nell’area del centro studi a ridosso del nuovo sottopasso carrabile. Sarà invece disponibile dal mese di luglio il parcheggio temporaneo a fianco dei campi da calcio di San Giuliano mare, con una dotazione di circa 133 posti auto.

Sempre più utilizzato e apprezzato lo Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata gratuito disponibile 7 giorni su 7, dalle 9 alle 21, per collegare la zona a monte della ferrovia ed alcuni parcheggi scambiatori con la spiaggia di Rimini. Proprio in considerazione dell’altissima richiesta, il Comune ha chiesto a Start Romagna di potenziare il servizio nel fine settimana, mettendo a disposizione una ulteriore navetta negli orari di maggior afflusso di richieste, oltre ad una implementazione dell’app Shotl, necessaria per prenotare lo shuttle, in modo da gestire meglio l’afflusso di richieste. Tutte le informazioni sul servizio sono disponibili al sito https://www.startromagna.it/shuttle-mare/.