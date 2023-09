Parcheggi rosa, la giunta approva la nuova regolamentazione per il rilascio del permesso dedicato

La giunta ha approvato la nuova regolamentazione per il funzionamento dei parcheggi rosa, che dalle prossime settimane – non appena sarà approvata l’apposita ordinanza – non saranno più stalli “di cortesia”, ma posti auto dedicati esclusivamente a donne incinte e genitori con bambini fino a due anni, come previsto dalle modifiche recentemente introdotte al Codice della Strada.

“Un provvedimento importante a sostegno alla genitorialità e allo sviluppo dell'accessibilità di spazi e servizi, oltre che un modo per sensibilizzare i cittadini alle esigenze dei soggetti più fragili” afferma la vicesindaca e assessora a Lavori pubblici, Mobilità, Pari opportunità e Accessibilità, Pamela Fussi. “La misura si inserisce, peraltro, all’interno di quadro più ampio di interventi che comprende il graduale abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di aree gioco sempre più inclusive”.

Con un nuovo articolo dedicato, infatti, il Codice prevede il rilascio di un permesso rosa agli aventi diritto e l’applicazione di sanzioni a chi occupa gli stalli senza averne titolo. In attesa di una norma nazionale per la disciplina di questa particolare tipologia di parcheggi – più larghi rispetto a quelli ordinari come richiesto dal Codice della Strada – l’amministrazione comunale si dota di un nuovo regolamento contestualmente all’istituzione di 16 nuovi stalli, grazie a un contributo ministeriale di 8mila euro.

Potranno richiedere il permesso – se residenti a Santarcangelo – donne incinte allegando alla richiesta un certificato medico e copia della patente di guida, nonché genitori di bambini fino a due anni, anche in questo caso allegando copia della patente. Il permesso rosa è personale e non potrà essere ceduto ad altri o riprodotto, mentre un nuovo contrassegno potrà essere richiesto in caso di smarrimento o furto dopo formale denuncia e in caso di deterioramento solo riconsegnando il permesso deteriorato.

Durante la sosta, che potrà avere una durata massima di tre ore, il contrassegno dovrà essere esposto in maniera evidente all’interno dell’auto. Il nuovo permesso rosa potrà essere richiesto allo Sportello al Cittadino oppure direttamente online.

Con i 16 nuovi stalli realizzati grazie al contributo assegnato al Comune dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono saliti a 24 i parcheggi rosa presenti a Santarcangelo, distribuiti tra capoluogo e frazioni nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili della città come ambulatori pediatrici, supermercati, farmacie e scuole. Nel frattempo, in varie zone della città, è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale da parte della società in house Anthea.