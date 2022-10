Pagare il parcheggio a Cattolica? Con il telefonino è semplice, ecco la novità

Il pagamento della sosta nella Regina dell'Adriatico è anche Smart, chiunque può parcheggiare negli stalli blu e pagare con un click. Per il parcheggio in strada, infatti, sono disponibili diverse app: myCicero, EasyPark, DropTicket, PayByPhone, Telepass Pay X.

"Si tratta di applicazioni molto note - spiega l'Assessora alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini - che consentono di usare il proprio smartphone per sostare sulle strisce blu in modo facile e pratico, usando il cellulare e superando il classico sistema di inserimento delle monete nel parchimetro". Per usare questi sistemi di pagamento è sufficiente scaricare le rispettive app gratuite, disponibili per Android e Ios, e scegliere tra i vari metodi di pagamento messi a disposizione: dalla carta di credito, al conto corrente, ai sistemi PayPal, Google ed Apple Pay.

"Le applicazioni, inoltre, permettono di prolungare la durata della sosta da remoto direttamente dal telefono. Un paio di minuti prima, infatti, arriva all’automobilista la notifica della prossima scadenza della validità del pagamento - sottolinea la Gabellini - consentendo di scegliere se continuare o meno sostare. Infine, visto il buon riscontro, confermato dalla Polizia Municipale, nell'utilizzo di queste tecnologie, si sta lavorando alla possibilità di rinnovo degli abbonamenti mediante i sistemi digitali".