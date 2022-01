Parcheggio chiuso, il mercato dei produttori agricoli trasloca per i prossimi tre mesi

Il mercato settimanale dei produttori agricoli, che si svolge ogni venerdì, dovrà trasferirsi provvisoriamente nell’area posta a lato del parcheggio Tiberio per i prossimi tre mesi. E’ quanto indica la determina in albo pretorio, il provvedimento di “trasloco” obbligato è valevole da venerdì (14 gennaio) e fino al 16 aprile. Il Comune affida a Coldiretti e Cia l’esecuzione dei vari adempimenti.

Il trasloco costretto è dato dall’impossibilità di utilizzare il parcheggio ex Sartini, su cui insisterà il cantiere annunciato negli scorsi giorni per proseguire a realizzare la nuova pista ciclabile. Il contratto per lo svolgimento dei lavori è di 90 giorni. Attenzione anche per chi si reca in centro storico con l’auto, tutto il parcheggio ex Sartini è chiuso al traffico e non utilizzabile.