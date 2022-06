Parcheggio ex Sartini, scoppia il caso. "Lavori finiti, ma non si può usare. Intollerabile"

Pronto il nuovo parcheggio, ma per tutta l’estate non si potrà adoperare. Quantomeno, lo potranno utilizzare i motorini ma non autovetture. Nonostante ci siano le strisce blu sull’asfalto pronte all’uso. A denunciare il caso del parcheggio ex Sartini, a due passi da via Circonvallazione Occidentale, è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Filippo Zilli. La notizia lo ha colto letteralmente di sorpresa: “Ne abbiamo viste tante, ma questa è intollerabile. Abbiamo un parcheggio pronto, una valvola di sfogo per le auto, ma lo terremo chiuso fino al 1° ottobre. Non ci posso credere”.

Che rimarrà chiuso c’è anche scritto a caratteri cubitali anche sui parchimetri. Dal 25 aprile al 30 settembre è consentita la sosta sull’intera area esclusivamente a motocicli e ciclomotori. “Dal 1° ottobre – recita l’avviso -, la destinazione d’uso del parcheggio riprenderà normalmente consentendo nuovamente il parcheggio delle autovetture”. Al momento restano anche delle barriere a delimitare l’area, proprio per evitare l’accesso alle autovetture.

Il consigliere Filippo Zilli si rivolge all’amministrazione e chiede di porre rimedio alla situazione. “I lavori sono finiti, il parcheggio asfaltato, le strisce blu pronte. Parliamo di un’area che era un riferimento non solo per chi si doveva recare in centro ma anche per i residenti della zona. E’ una scelta incomprensibile, in una città in cui lamentiamo una carenza diffusa di parcheggi non si può tollerare una cosa del genere. Ormai si è generato un accanimento nei confronti delle autovetture, peccato che l’altra sera c’era Shopping by night e la gente ha rinunciato di venire in centro proprio perché non sa dove sostare. Dopo i lavori in ritardo, ora questa novità, non se ne può davvero più”.