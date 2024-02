Il parcheggio "Foglino" verrà riqualificato, migliorerà la fruizione del mercato di Torre Pedrera

È stato approvato in questi giorni il documento di indirizzo alla progettazione (Dip) legato all’intervento di riqualificazione per il parcheggio “Foglino”, in via degli Orti a Torre Pedrera. Un progetto finalizzato alla riqualificazione del parcheggio situato in Via degli Orti, per consentire il suo utilizzo anche quale area mercatale.

In particolare, l’intervento prevede la risagomatura delle aiuole che delimitano gli stalli di sosta all’interno del parcheggio e quella delle pareti del fosso lungo Via degli Orti. Oltre al rifacimento e il consolidamento della pavimentazione stradale con ripristino della segnaletica verticale e orizzontale.

Un lavoro che avrà una spesa complessiva stimata intorno ai 200 mila euro, che nelle prossime settimane vedrà le fasi successive di approvazione, per poi essere affidato e realizzato in tempo utile per la prossima apertura del mercato.

"Si tratta di una riqualificazione - sottolinea l'Assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli - con la quale abbiamo voluto dare una risposta alle tante esigenze del territorio, trovando una sinergia efficace tra le diverse attività commerciali, gli operatori turistici e la gestione del parcheggio”.