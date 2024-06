Parcheggio selvaggio al Parco del Mare, il Comune: "Stiamo predisponendo un’area sosta temporanea"

La segnalazione arrivata a RiminiToday ha evidenziato come, soprattutto nel fine settimana, l'area pedonale a ridosso di piazzale Marvelli si trasforma in una distesa di scooter che, oltre a creare una cartolina affatto attraente, provoca forti disagi per i pedoni e serie difficoltà al transito dei mezzi di soccorso. Sulla situazione è intervenuta l'amministrazione comunale che ha spiegato di stare "predisponendo un’area sosta temporanea destinata ai motocicli in Viale Cirene, che sarà a disposizione per tutto il periodo di durata dei lavori del nuovo parcheggio interrato Tripoli. Si tratta di un’area di proprietà di privati, con la quale l’Amministrazione sta concludendo l’accordo, di circa mille metri quadrati distante pochi metri da piazzale Marvelli e che sarà in grado di accogliere circa 200 motocicli. Il nuovo parcheggio, in materiale stabilizzato, dotata di pubblica illuminazione provvisoria e impianto di videosorveglianza, che si sta lavorando per consegnarlo entro la fine del mese di giugno".

Da palazzo Garampi, inoltre, sottolineano come "La situazione è comunque oggetto di costante monitoraggio da parte dell’Amministrazione Comunale, che sta vagliando ogni azione per consentire di accompagnare al meglio questa prima fase di lavori con la partenza, già molto buona, della stagione estiva. Lunedì mattina è stata fatta una riunione operativa tra i settori mobilità e lavori pubblici per valutare la possibilità di effettuare una riperimetrazione dell’area del cantiere del parcheggio di piazza Marvelli, limitatamente al fine settimana, in modo da aumentare l’offerta di spazi sosta per motorini a ridosso del cantiere. Si sta poi valutando di aumentare il presidio di polizia locale a supporto dell’utenza e a presidio dell’area. In parallelo si sta lavorando anche per attrezzare una parte dell'area cortilizia dell'ex Colonia Murri (zona Bellariva) in parcheggio capace di ospitare 61 posti auto e 244 posti per ciclomotori".