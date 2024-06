Parcheggio Tripoli, il cantiere può avanzare: il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

I lavori in piazzale Marvelli, per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato “Tripoli”, possono proseguire senza più alcun intoppo. Anche in chiave legale, dopo la serie di ricorsi che si erano registrati a seguito della procedura dell’assegnazione del bando d’appalto, che aveva comportato anche lo slittamento della partenza dei lavori. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Acreide Consorzio Stabile contro la decisione del Tribunale amministrativo di Bologna, che aveva accolto un precedente ricorso di Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi – Consital e consegnato, di fatto, la costruzione del park interrato di piazza Marvelli alla seconda classificata nella graduatoria del bando di gara. Conclusa la vicenda legale legata ai ricorsi, ora i lavori potranno entrare nel vivo. Proprio durante le ultime ore sono iniziati gli interventi per rimuovere tutti gli asfalti dalla piazza. Il cronoprogramma prevede di portare a termine l’opera entro il 31 dicembre 2025, scadenza fissata per non perdere i finanziamenti.