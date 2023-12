Parcheggio “Tripoli”, il Tar sblocca l’avvio dei cantieri. Ruspe al lavoro da febbraio

C’è una svolta sulla gara d’appalto relativa alla costruzione del nuovo parcheggio sotterraneo che sorgerà in piazzale Marvelli. Il Tar di Bologna ha accolto il ricorso dell'impresa che era arrivata seconda nel bando. La discussione non era sulla sospensiva ma sul merito della gara. Il Tar ha giudicato non congrui un paio di criteri dell'impresa che aveva vinto e dunque ha annullato la gara.

Cosa succede adesso? Essendo un giudizio già sul merito non c'è bisogno di fare un altro bando ma i lavori sono aggiudicati alla seconda azienda. Questa avrà un mese di tempo per presentare il progetto esecutivo. Nel frattempo da ottobre si è provveduto a fare alcuni interventi e analisi geologiche per cui una volta presentato il progetto si potrà partire.

Probabilmente questo avverrà entro il mese di febbraio e dunque il ritardo rispetto al cronoprogramma verrà orientativamente contenuto in 60 giorni. Si chiederà all'impresa di accelerare le lavorazioni per recuperare questo tempo e finire il cantiere per il parcheggi prima dell'estate 2025 e cioè entro i tempi prestabiliti.

Il parcheggio Tripoli costituisce un’infrastruttura strategica che implementerà la dotazione di soste a servizio del Parco del Mare di Rimini sud di 320 nuovi posti auto interrati. Un intervento fondamentale per la zona turistica di Marina Centro, che sarà poi completato dalla realizzazione di una nuova piazza che è al centro di un innovativo progetto di rigenerazione urbana.

L’accesso al parcheggio sarà garantito da rampe laterali il cui traffico sarà regolato da una nuova rotatoria, che verrà realizzata all’incrocio tra via Tripoli e i viali delle Regine. Il progetto prevede un investimento di circa 12,6 milioni di euro, coperti da risorse del fondo Fsc di sviluppo e coesione.