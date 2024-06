Ai parchi divertimento gratis con la banca, 10 mila soci agli eventi. Show finale con Paolo Cevoli

Quest’anno la tradizionale festa del socio di Banca Malatestiana si è trasformata in un’intera settimana di eventi. La nuova iniziativa, denominata Banca Malatestiana Social Week, si è svolta nella settimana dal 16 al 23 giugno ed ha coinvolto oltre 10.000 persone che hanno potuto partecipare ai 25 eventi e iniziative organizzati su tutto il territorio di riferimento della Banca al fine di coinvolgere il maggior numero di soci: non è mancato l’annuale appuntamento ai parchi Aquafan e Oltremare, a cui si sono aggiunte le uscite in sup ed in barca a vela, il cinema all’aperto nella Corte di Palazzo Ghetti, le giornate in fattoria ed i laboratori per i bambini, la degustazione di vini e visita alle cantine del Territorio, i pic-nic, la serata in balera per tutti gli amanti della musica e del ballo liscio e tante altre attività.

La prima edizione della Banca Malatestiana Social Week si è conclusa con il grande successo dello spettacolo comico di Paolo Cevoli: oltre 2.500 persone si sono riunite domenica sera presso la Laguna dei delfini del parco Oltremare di Riccione per assistere ad uno show unico, in cui i ricordi del Cevoli bambino a Riccione, della sua famiglia di albergatori e della sua adolescenza hanno regalato grandi risate a tutti i partecipanti, facendo anche leva sull’orgoglio Romagnolo.

"Siamo felicissimi di questo storico risultato – dichiara Enrica Cavalli, presidente di Banca Malatestiana -. La settimana di eventi riservati ai nostri Soci si inserisce nella strategia complessiva di grande attenzione alle persone ed al nostro territorio. Siamo sicuri che con il giusto impegno e la necessaria determinazione sia possibile far decollare nuovi progetti riservati non solo ai nostri Soci ma all’intera Comunità di riferimento della Banca, rendendoli, inoltre, un laboratorio di sostenibilità e di valorizzazione della cultura locale".