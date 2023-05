Nei parchi di Riccione arrivano tre “Bee hotel”, i rifugi dedicati alle api solitarie

Tre “Bee hotel” nei parchi cittadini. Due nei Giardini Montanari, nel cuore della città, uno nel parco del Castello degli Agolanti, sulla collina. Futuro verde e Be Kind, in collaborazione con l’amministrazione comunale, sabato 3 giugno regaleranno tre rifugi per le api selvatiche e solitarie alla città di Riccione. L’inaugurazione è in programma ai giardini Montanari dove interverranno l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli e il vicepresidente di Futuro verde e referente di Be Kind Riccione Alessandro Romano.

Per ricavarsi un “tetto”, un rifugio sicuro e protetto, scavano delle gallerie nel terreno oppure s’infilano in pertugi aperti nel legno da larve o altri insetti. Dura la vita per le api solitarie. Contrariamente alle più note api da miele che vivono all’interno di un alveare insieme a decine di migliaia di altre consimili, le solitarie portano questo nome proprio perché non hanno un gruppo di appartenenza né una casa. Non devono sottostare a un preciso ordine gerarchico, non devono sacrificare la propria vita per proteggere l’alveare, non sono destinate alla produzione di massa. Sono libere, certo, ma, come si dice, in balia del vento. Soprattutto, sono preziosissime per l’ambiente come impollinatrici.

Nasce dall’esigenza di dotare le api solitarie di una casa il progetto “Bee hotel” dell’associazione Futuro verde che ha il patrocinio dell’amministrazione comunale di Riccione.

Ma cosa sono i “Bee hotel”? Delle case, dei rifugi artificiali che l’uomo costruisce simulando i luoghi di nidificazione e di svernamento delle api e degli altri piccoli impollinatori. “L’idea è quella di mettere delle casette a disposizione di questi insetti che spesso non riescono a trovare un posto dove costruirli da soli”, dice l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli.

Si stima che siano oltre 20.000 le specie di impollinatori che non vivono in un alveare - le api solitarie -, ma che ricoprono anch’essi un ruolo di estrema importanza nel delicato equilibrio naturale. “Pur non producendo miele sono fondamentali per l’intero ecosistema e non sono per nulla aggressive”, aggiunge l’assessore. Addirittura il 9% di tutte le specie di api del nostro continente è a rischio di estinzione. Le api selvatiche sono minacciate dalla perdita e dalla frammentazione degli habitat. Le ragioni sono da ricercare nella diffusione dell’agricoltura intensiva, nel dilagare dell’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti e nel cambiamento climatico. Un “Bee hotel” è una piccola casetta in legno con all’interno delle cannucce in materiale naturale.

Futuro Verde è un'associazione di promozione sociale nata a Bellaria Igea Marina e Rimini con l'obiettivo di mettere in primo piano la questione dell'emergenza climatica e ambientale, sviluppando comportamenti virtuosi ed ecologicamente compatibili. L'attività di Futuro Verde si esplica con iniziative di sensibilizzazione e promozione di contrasto all'emergenza climatica, una costante attività di pulizie e cura del territorio, dirette social su temi strategici.