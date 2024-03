Il parco archeologico del Macabucco apre ufficialmente le porte alla città

Domenica, 7 aprile, apre ufficialmente le porte alla città il parco archeologico del Macabucco. In programma, dalle ore 10, un evento che prenderà avvio dal Musas per arrivare fino alla grande area verde passando dal parco dei Cappuccini. L’iniziativa comincerà alle ore 10 al Museo storico archeologico – che venerdì 5 aprile riaprirà con nuovi percorsi di visita realizzati grazie ai fondi del Pnrr che rendono fruibile il patrimonio attraverso la multisensorialità – con la presentazione del totem multimediale dedicato alle fornaci e alle produzioni romane di Santarcangelo. A seguire, dal Musas partirà una passeggiata, condotta dalla Pro loco, verso il parco dei Cappuccini per poi raggiungere il parco del Macabucco con un percorso “a ritroso” dai reperti musealizzati fino al sito archeologico in cui sono stati rinvenuti. Dopo i saluti istituzionali della sindaca Alice Parma e degli assessori comunali, inizierà una vera e propria festa con aperitivo di benvenuto, ligaza e djset a cura di #tbj Dance e Dozzi.

“Un parco urbano e archeologico al tempo stesso, futuro luogo di ritrovo del quartiere e di valorizzazione della storia locale, punto di riferimento per il cicloturismo che collega le grandi infrastrutture verdi della città e della Valmarecchia, all’insegna della riqualificazione e dell’accessibilità: queste sono le caratteristiche principali del Parco Macabucco. Così le avevamo pensate e così le presenteremo alla città”, afferma la sindaca Alice Parma.

“L’inaugurazione di domenica 7 aprile – prosegue la sindaca Parma – sarà proprio l’occasione per sottolineare queste importanti vocazioni del nuovo Parco. Il valore archeologico verrà evidenziato dal legame con il museo che racconta la storia antica della città, il Musas. Filo conduttore, in questo caso, saranno i reperti custoditi al museo, provenienti dal parco archeologico del Macabucco”.

“Dalla storia si passa poi alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, particolarmente attrattivo per il turismo slow di Santarcangelo, attraverso la camminata che dal Musas arriva al parco – conclude la sindaca Parma – che è parte di quell’anello verde che collegherà le ciclabili sui due fiumi attraverso il parco Cappuccini e la ciclabile lungo la ex ferrovia Santarcangelo-Urbino attualmente in corso di realizzazione. Qui, infine, un momento di festa sancirà il valore del Macabucco come parco urbano, luogo di ritrovo, di gioco e di relax per il quartiere e per tutta la comunità di Santarcangelo”.

Con un’area complessiva di quasi 12mila metri quadrati situata fra via Santarcangiolese e via Contea, il Macabucco diventerà un parco urbano capace di integrare aree ludiche ed esplorative con la valorizzazione dei resti di fornaci per la produzione di ceramica e laterizi, di una strada e di una villa rustica di epoca romana, dotazioni verdi e percorsi ciclopedonali collegati alle ciclovie esistenti lungo le aste dei fiumi e sulla SP14-Santarcangelese di collegamento con il capoluogo. Tra le dotazioni utili, è presente una fontana di acqua potabile, una zona barbecue, giochi inclusivi, un parcheggio e un sistema di illuminazione pubblica a led.

Ammonta a 410 mila euro il costo complessivo dei lavori per la realizzazione del parco del Macabucco: a un primo investimento di 350mila euro, se ne sono aggiunti ulteriori 60mila per una variazione del progetto iniziale che ha consentito un rilevante intervento di riqualificazione dei sottoservizi dell’area.