Parco del Mare, nove i varchi aperti nel fine settimana per l’accesso alle spiagge

Sono nove gli accessi temporanei alla spiaggia che questo fine settimana consentiranno a residenti e turisti di accedere alle spiagge comprese nei tratti del lungomare attualmente interessati dai lavori di riqualificazione urbana del parco del Mare, dal bagno 29 al bagno 50 (tratti 2 e 3). Sul tratto 2, da piazzale Kennedy a piazza Marvelli nelle giornate di giovedì 2 e venerdì 3 giugno, in considerazione della prosecuzione dei lavori di cantiere, l’accesso alle spiagge sarà garantito dai due varchi quotidianamente attivi: piazzale Kennedy e piazzale Marvelli.

Nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 giugno si potrà passare, oltre che da piazza Kennedy e piazza Marvelli (spiagge dal 36 al 40), anche dai due passaggi all’altezza di via ‘La strada’ (spiagge dal bagno 28 al 35). Nel tratto 3 (da piazza Marvelli a piazza Benedetto Croce) oltre all’accesso di piazza Marvelli (bagni dal 43 al 45) e da piazzale Benedetto Croce, da giovedì 2 a domenica 5 giugno è possibile accedere da via 'Le notti di Cabiria’ (bagni 43-44), via ‘Le tentazioni del dott. Antonio’ (bagni 45-49), da via ‘8 e 1/2’ (bagni 49-51), Via Giulietta degli Spiriti (bagni 52-54) e via ‘Toby Dammit’ (bagni 54- 55).