Parco del mare sud, parte la realizzazione dell’ultima isola fitness

Si arricchisce l’offerta delle isole fitness del parco del mare sud. Alle sette aree dedicate al wellness e alla salute completate e tutte già entrate in funzione nei primi quattro tratti del Parco del Mare sud (tre nel tratto 1, due nel tratto 2, una nel tratto 3 e infine una nel tratto 8), si aggiungerà, a partire dalla prossima settimana, l’ottava isola fitness per l’allenamento funzionale. Da lunedì 22 agosto partono infatti i lavori di allestimento della palestra a cielo aperto targata Technogym che verrà posizionata all’altezza di via Pontinia, i lavori saranno completati, salvo imprevisti, nel giro di un paio di giorni.

Tutte le isole fitness sono liberamente accessibili e hanno diverse dimensioni (57 mq quelle piccole, 85 mq + 20mq di area verde quelle più grandi) e diverse caratteristiche per rispondere alle più svariate esigenze: dal nuovo Wellness Tree, l’albero per l’allenamento fitness installato in piazzale Kennedy già diventato iconico con i suoi 7 metri di altezza, alla panchina Rainbow di My Equilibria insieme a varie tipologie di panche che hanno caratteristiche adatte all’attività sportiva di preparazione, passando per le già collaudate aree Technogym vista mare, l’area “ladies” con la panchina di colore rosa, le “stones” per lo yoga e lo “specchio” per le coreografie di danza all’aperto, l’isola “my longevity” a Miramare davanti ai bagni Ricci, espressamente dedicata alla terza età.

Sono sempre più le soluzioni di allenamento outdoor che si incontrano passeggiando lungo il nuovo lungomare di Rimini, dando la possibilità di praticare il fitness fronte spiaggia in tutte le sue varianti e durante tutto l’anno, in una perfetta integrazione con le strutture per padel, tennis e fra le ultime novità, il coloratissimo playground di basket “Rimini Beach Court”, a due passi da piazzale Kennedy, sempre affollato per provare qualche tiro dalla lunetta e qualche sfida uno contro uno sotto canestro.

Rig ed anelli, bilancieri, kettlebell e tanta passione per l’allenamento funzionale. Sono più di 400 le persone che hanno utilizzato in due mesi gli attrezzi e le opportunità della “Rimini Waterfront Gym”, la nuova area fitness temporanea ‘vista mare’ che accoglie gli amanti dello sport nel cuore di Marina Centro, nell’area verde di via Beccadelli adiacente al parco giochi per bambini di Piazzale Fellini. Una mini palestra compatta “open air” che permette l’allenamento simultaneo di 10 persone attraverso programmi di rafforzamento e condizionamento fisico generale, incentrati su una serie di movimenti funzionali basati su vastità di stimoli e in continua evoluzione ad alta intensità di esecuzione, costantemente variato e adattato a tutti.