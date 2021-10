Parco di via Casanova a San Vito, in arrivo una nuova struttura gioco

Il parco di via Casanova a San Vito avrà presto una nuova struttura gioco, in sostituzione della precedente che era stata smontata in quanto deteriorata e non più recuperabile: la torre con scivolo, realizzata in plastica riciclata, sarà installata nell’area verde tra fine 2021 e inizio 2022. In dettaglio, il progetto approvato nei giorni scorsi dalla Giunta prevede un intervento da 20.000 euro per la fornitura e l’installazione della nuova struttura gioco, la realizzazione della pavimentazione anticaduta – soluzione tecnica che garantisce maggiore accessibilità all’area gioco – e delle opere di sottofondazione, ovvero alcuni piccoli riporti con terreno vegetale e successivo livellamento. Anche questa struttura gioco, come quelle installate più recentemente in altri parchi di Santarcangelo, sarà realizzata in plastica riciclata per limitarne l’impatto ambientale e aumentarne la durata nel tempo. L’affidamento dei lavori è previsto entro novembre, la conclusione dell’opera tra dicembre e gennaio.



“La nuova struttura gioco nell’area verde di via Casanova è molto attesa dalle famiglie di San Vito, trattandosi di uno dei parchi più frequentati della frazione” dichiara la vice sindaco, assessore ai Lavori pubblici e all’Ambiente, Pamela Fussi. “Proseguiamo quindi gli interventi programmati sulle strutture ludiche, stabiliti in base all’apposito censimento regolarmente effettuato dagli uffici comunali, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla durevolezza delle nuove installazioni che ci hanno condotti a scegliere strutture in plastica riciclata”.