Parco Eolico, incontro pubblico di Legambiente. "E' un progetto valido, sul tema false informazioni"

Legambiente Emilia Romagna organizza per martedì, 7 marzo, alle 17, un convegno dal titolo “Parco Eolico Offshore – energia pulita per il territorio”. L’evento è in programma nella sala convegni del Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, Rimini. “I cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e a questa emergenza si aggiungono quella energetica e sociale obbligando tutti a ripensare le priorità – scrive Legambiente -. Tra queste, certamente c’è il raggiungimento degli obiettivi della giusta transizione energetica, che devono essere soddisfatti nel più breve tempo possibile, mettendo da subito in campo strumenti e soluzioni in grado di rispondere a queste emergenze e far cogliere a questo Paese tutte le opportunità e i vantaggi che ne derivano”.

“Per questo come Legambiente siamo quotidianamente impegnati nel combattere le errate politiche energetiche che rischiano, soprattutto in questa fase, di mettere ancora di più in ginocchio famiglie, imprese e amministrazioni allontanandoci dagli obiettivi europei e dalle occasioni di sviluppo. Questa lotta passa anche dal racconto di come le tecnologie pulite stanno svolgendo sempre più un ruolo centrale nel sistema energetico nazionale e nelle singole realtà mettendo in evidenza ciò che di positivo si muove nei territori”.

“Il progetto del Parco Eolico di Rimini rientra tra i progetti che noi riteniamo possano imprimere una svolta al futuro energetico della nostra regione, ma crediamo ci siano ancora troppe false informazioni in circolazione che inquinano il dibattito e contribuiscono a far crescere la contrarietà al progetto”, conclude Legambiente.