Un parco del Gelso sempre più accogliente, l'obiettivo è quello di realizzare un nuovo chiosco

E’ online, con scadenza fissata a mercoledì 12 giugno, l’avviso pubblico a mezzo del quale l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione una porzione di area all'interno del parco del Gelso: obiettivo, la realizzazione di un chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande. Un'iniziativa che, nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona, intende in primis offrire alla cittadinanza un nuovo ulteriore servizio, ma anche incentivare e consolidarne la frequentazione, per un parco sempre più vissuto, sicuro e accogliente.

L’avviso concede ai candidati di scegliere liberamente l’area che accoglierà il chiosco, comunque in prossimità del lago, che dovrà essere di 120 metri quadrati complessivi e pertanto dovrà essere indicata espressamente nel progetto presentato; importante precisare che in sede di aggiudicazione, sarà data preferenza a progetti che prevedano la collocazione nella zona della cosiddetta “casa dei gatti” o di fronte al pontile in legno. Altre premialità, sul fronte dei criteri di valutazione delle candidature, saranno attribuite alle giovani imprese e a quelle guidate da donne, alle modalità di gestione previste, a eventuali migliorie per la zona o attività accessorie, e soprattutto alla qualità architettonica delle strutture, alle soluzioni tecnologiche adottate, al livello di fruibilità per le persone disabili e al grado di eco-compatibilità dei manufatti.

Il chiosco in sé dovrà avere dimensioni massime di 60 metri quadrati e il concessionario sarà chiamato a realizzare – con annessa pulizia e manutenzione – anche servizi igienici a disposizione non solo degli avventori del chiosco, ma di tutti i frequentatori del parco; servizi questi ultimi che, a fine concessione, diverranno di proprietà comunale.

Gli interessati sono invitati a proporre anche la durata della concessione, che infatti verrà determinata in relazione all’entità dell’investimento complessivo ed al suo prevedibile tempo di ammortamento. Gli investimenti proposti dovranno, pertanto, tenere conto della durata programmata per il relativo ammortamento, mentre sul fronte dell’apertura al pubblico – dell’attività commerciale e dei servizi igienici - essa dovrà avvenire almeno dal 15 aprile al 31 ottobre di ogni anno e, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in occasione di manifestazioni organizzate presso il parco del Gelso.