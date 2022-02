Un parco intitolato alle "Donne vittime di violenza" per mantenere alta l'attenzione sul tema

A Cattolica approvata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Flavio Mauro per intitolare un parco cittadino alle Donne vittime di violenza. I dati, secondo le stime delle Nazioni Unite una donna su tre, nel corso della sua vita, sarà soggetta ad abusi fisici o sessuali, senza considerare che le vittime di femminicidio sono in aumento rispetto agli anni precedenti. "In questo contesto ritengo sia importante avviare un processo di sensibilizzazione della cittadinanza circa le varie forme di violenza - spiega il consigliere Flavio Mauro -, coinvolgendo soprattutto i giovani, dal momento che spesso le prime forme di violenza si manifestano all'interno dell'ambiente scolastico attraverso il bullismo. A tal proposito potrebbe anche essere interessante, tra le altre iniziative, realizzare una brochure informativa da distribuire nelle scuole".

E il consigliere aggiunge: "Proprio per questi motivi e per dare un segnale di vicinanza e supporto da parte delle istituzioni, è importante intitolare un parco alle Donne vittime di violenza, quale luogo di riflessione maggiore rispetto ad una via o ad un qualunque luogo di passaggio occasionale. Un'altra importante iniziativa può essere quella di potenziare un servizio presso l'ospedale Cervesi, in collaborazione con l'ausl, dove un'equipe di medici prenda in carico la violenza subita dalla donna dando un primo, rapido ed efficace aiuto. Il cosiddetto codice rosa già realizzato in diverse città italiane".