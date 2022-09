Al Parco del Mare debutta la prima fontana ornamentale. Il sindaco: "Un lungomare sempre più bello"

E' entrata in funzione la prima delle fontane ornamentali del Parco del Mare, a pochi passi dai Giardini Arpesella. A darne l'annuncio, sul completamento dei lavori, è il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Lì accanto, tra poche settimane, sarà installata una bellissima area giochi per i bambini - spiega il primo cittadino -. E man mano che si completeranno i lavori si aggiungeranno altre fontane e altri spazi per i più piccoli lungo gli otto chilometri di costa da Marina Centro a Miramare". Elementi di bellezza e di gioco, sostenibili (le fontane hanno ricircolo d'acqua) "pensato per rendere il lungomare ancora più piacevole e divertente da vivere, per i riminesi e per i turisti (e non solo per i bambini)", aggiunge il sindaco.