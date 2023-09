Parco del Mare, lavori del nuovo tratto al via. Morolli: "A ottobre si inizia anche se il Pnrr preoccupa"

Rimini Sud verso l’avvio di un restyling complessivo. A fare il punto sulla situazione è stato l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli. L’assessore ha colto l’occasione a seguito di un’interrogazione in consiglio comunale presentata dalla consigliera Anna Barilari. Questi sono gli ultimi aggiornamenti in vista dell’apertura dei cantieri: “Sulla zona sud c'è una mole importante di lavori in partenza a novembre riguardanti il nuovo asilo nido al Parco Pertini, una delle tre scuole finanziate con le risorse del Pnrr, la riqualificazione di via Marconi a Miramare, un progetto da 600 mila euro che penderà avvio nel 2024, il parco del Mare e gli investimenti per il Psbo pari a oltre 100 milioni per tutta la zona sud concernenti la parte delle infrastrutture idrauliche, la riqualificazione urbana e la realizzazione di nuove piazze”.

Un accenno anche al capitolo della sicurezza attraverso una maggiore copertura del sistema di videosorveglianza. Morolli spiega: “Passa da una rete di 160 telecamere a 340. A questo si affianca anche il potenziamento dell’illuminazione led da piazzale Gondar a via Cavalieri, dove è stato portato a termine un intervento delle rotatorie. In questa fase sono in corso anche gli incontri tra l’amministrazione comunale, i residenti e gli operatori dell’area afferente il II e III stralcio del Viali delle Regine, dove nel 2024 è previsto lo ‘start’ di un intervento dal valore di 1,2 milioni di euro dal tratto di via Ariosto”.

Infine sul Parco del Mare: “C’è poi il macro-tema del Parco del Mare sud 6 dove a inizio ottobre è in calendario la cantierizzazione degli interventi nonostante ancora non ci siano state date certezze sui fondi da parte del Governo rispetto ai finanziamenti stralciati dal Pnrr. Andiamo però avanti con la ferma determinazione e volontà dell’amministrazione nel proseguire in questa trasformazione urbana nel segno della naturalizzazione del lungomare", conclude l’assessore Morolli.