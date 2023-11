Un Parco del mare sempre più a misura di bambini, proseguono i lavori con nuovi arredi e giochi

Un parco del mare sempre più a misura di bambini. Proseguono i lavori per arricchire di arredi e nuove funzioni inclusive per bambini il Parco del Mare. Dopo la realizzazione delle 5 aree giochi nel Parco del Mare sud ispirate all'immaginario di Gianni Rodari attraverso il riferimento ad alcune sue celebri opere, che hanno consentito di offrire ai più piccoli spazi dove poter giocare con una proposta ludica creativa, innovativa e vicina al mare come ‘La foresta del mare’ inaugurata a marzo 2023 nel “Tratto 1”, "La stazione del mare e il vagone Luglio" nel “Tratto 2”, "il girotondo di tutto il mondo" inaugurate a luglio nel “Tratto” 3 Lungomare Murri e le due aree gioco di circa 30 metri quadrati e una più grande di circa 100 metri quadrati realizzate nel “Tratto 8” a Miramare, proseguono ora i lavori per la realizzazione del parco giochi per bambini nel giardino pubblico "Maria Rosa Pellesi" in via Dati a Viserba in prossimità del “parco del Mare Nord”.

I lavori della nuova area giochi inclusiva verranno completati entro il 15 dicembre e prevedono la realizzazione di uno spazio a tema marino, ricordando le origini di Viserba ”Regina delle acque”. Il parco sarà caratterizzato da una piccola struttura con gioco d'acqua e fontanella, utilizzabile da tutti i bambini. L’area sarà attrezzata di tre altalene per bimbi di diverse età, di cui una a ‘nido’, per accogliere anche i bambini con difficoltà di deambulazione, una struttura ‘saltarello’, dove è possibile accedere anche in carrozzina con l’accompagnatore e una struttura inclusiva a barca con scivolo e arrampicata. La pavimentazione in gomma colorata consentirà il rispetto delle normative anticaduta e la completa accessibilità di tutto lo spazio giochi. Inoltre verranno messi a dimora venti alberi nel giardino, intorno all’area giochi.

Ogni elemento che compone l’infrastruttura del Parco del Mare è pensato in termini di funzionalità, fruibilità, inclusione e sostenibilità, a cominciare dalle strutture ludiche a cielo aperto, che mirano a un divertimento sano dei bimbi, che davanti alla spiaggia trovano spazi dove socializzare, fare amicizia e stare in un contesto naturale e salubre.

Spazi sempre più apprezzati dalle famiglie con bambini e diventati punto di riferimento dei momenti di svago durante tutto l’anno.

Fiore all’occhiello della progettazione delle aree a cielo aperto per bambini, la “Foresta del mare”, l’area altamente inclusiva nel tratto 1 del Parco del Mare che si sviluppa in diverse aree destinate al gioco che si inseriscono in un'area verde in lieve pendenza da mare verso monte, caratterizzata dalla presenza di alberi sia esistenti che di nuovo inserimento e dalla vicina area con le fontane con i giochi d’acqua. Un progetto selezionato recentemente dalla XII Bienal Internacional De Paisaje De Barcelona (nella categoria “playground e spazi ludico-sportivi” per il Premio Rosa Barba, organizzato presso il COAC Colegio de Arquitectos de Cataluña) per il suo design ispirato alle filastrocche di Rodari creando uno scenario di gioco immerso nella foresta, dove le sardine crescono sugli alberi e le fragole emergono dal mare.

Dal 24 al 28 novembre 2023, il progetto e la sua realizzazione verranno esposti alla Biennale Internazionale del Paesaggio di Barcellona, manifestazione di rilevanza mondiale per riflettere su come affrontare le sfide future dell'ambiente costruito.