Parco del Mare, nuovo look per gli ingressi degli stabilimenti. Si completano le aree verdi delle dune

Dopo i lavori per la realizzazione dei nuovi tratti del Parco del Mare, si ridisegna il look degli ingressi agli stabilimenti balneari. Da qualche giorno sono tornate reti e transenne, per dare avvio al completamento delle dune che separano la passeggiata con le strutture degli stabilimenti. Conclusi i lavori per la posa del nuovo sistema di videosorveglianza, ora è in corso la definizione del sistema idrico a cui farà seguito la piantumazione delle nuove aree verdi.

Il Parco del Mare è così alla ricerca degli ultimi dettagli, come anche dei nuovi giochi d’acqua con le fontane. Inoltre un altro tema che sarà affrontato in vista della stagione estiva è quello della nuova e più efficace segnaletica stradale, gli operai saranno impegnati per realizzare le nuove indicazioni a terra utili a definire gli spazi destinati alla pista ciclabile e quelli invece a uso dei pedoni. Sul tema l’amministrazione aveva promesso in vista della nuova stagione un maggiore numero di controlli. Anche con il coinvolgimento della Polizia locale, con gli agenti che si muoveranno lungo il Parco del Mare con i nuovi monopattini in dotazione.

