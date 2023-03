Il Parco degli Olivetani vuole diventare un’area attrezzata polivalente dedicata al fitness

Un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito per il corpo libero e sei macchine per l’allenamento isotonico e cardio. L’amministrazione comunale di Riccione candida il Parco degli Olivetani per beneficiare del progetto “Sport di tutti – parchi” promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani. In sostanza, se il progetto verrà approvato, in un’area del Parco degli Olivetani verrà creato un percorso sportivo praticabile da tutti, gratuitamente e all’aria aperta. La realizzazione del circuito sportivo ha un costo previsto di 36.000 euro Iva compresa, per metà a carico del ministero e per l’altra metà del Comune di Riccione.

“Avanziamo questa candidatura - spiegano gli assessori allo Sport e all’Ambiente Simone Imola e Christian Andruccioli - nella convinzione che lo sport rappresenti un grande valore aggiunto della nostra città. Il Parco degli Olivetani riteniamo sia particolarmente adeguato per le caratteristiche a ospitare un percorso sportivo come quello promosso da ‘Sport di tutti - Parchi’ del ministero”.

La proposta ministeriale prevede tre tipologie differenti di interventi: Riccione ha optato per “modello progettuale medium” che prevede la realizzazione di un’area attrezzata polivalente dotata di diverse attrezzature. Il “medium” consiste infatti in un circuito per il corpo libero e sei macchine, anche polivalenti, per l’allenamento isotonico e cardio.