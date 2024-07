Al Parco degli Olivetani prende vita l’Urban Park Riccione

Nella splendida cornice del Parco degli Olivetani prende vita Urban Park Riccione, una nuova location dedicata a manifestazioni ed eventi. Questo progetto mira a rendere il Parco degli Olivetani un punto di riferimento per migliaia di persone desiderose di partecipare a eventi unici nella città di Riccione. Urban Park si propone come un luogo di connessione tra il territorio e il turismo, un punto di incontro per il sano divertimento, che è sempre stato il marchio distintivo della Riviera Romagnola, e in particolare di Riccione, sinonimo di ospitalità e vitalità.

Il parco sarà un catalizzatore di un pubblico trasversale, accogliendo giovani, adulti, famiglie, turisti e residenti. Grazie alla varietà delle proposte e alla bellezza dell’area, tutti potranno trovare un motivo per vivere e apprezzare questo spazio. Si è finalmente concretizzata la collaborazione tra amministrazione comunale e settore privato, permettendo la realizzazione del progetto attraverso l’assegnazione dell’area che è stata affidata a Roberta Girotto, professionista riconosciuta nel settore dei concerti. Roberta Girotto ha subito abbracciato l’iniziativa, affiancandosi ad advisor e partner sia locali che nazionali quali Black Box di Milano, Croma Srl di Riccione e WhiteEvents di Riccione.

“Oltre a essere un volano per la città a livello mediatico con un taglio sia nazionale che internazionale, Urban Park Riccione vuole essere un luogo portatore di valori sani e di stimolo per la collaborazione ecosistemica tra territorio, aziende e istituzioni” dichiara Roberta Girotto, amministratrice di Girotto Srl e supervisor del progetto. Il team è già all’opera per impostare il palinsesto che, a partire dal 2025, offrirà il meglio della musica live, sia nazionale che internazionale, valutando diversi artisti di grande richiamo per rendere questa location un punto di riferimento per eventi di grande portata di pubblico.

Urban Park Riccione è stato pensato con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. Tutte le attività e le strutture saranno progettate per minimizzare l'impatto ambientale, utilizzando energie rinnovabili e materiali eco-compatibili. L’obiettivo è creare uno spazio che rispetti e valorizzi l'ambiente circostante, promuovendo pratiche ecologiche tra i visitatori e collaborando con organizzazioni locali per progetti di tutela ambientale.

“La perfetta sintesi tra eventi, territorio ed ecosistema tocca in profondità il tema della sostenibilità ambientale e sociale con una particolare sensibilità all’inclusione e al coinvolgimento delle comunità territoriali” dichiara Omar Fulvio Bertoni, Ceo di LifeGate Way e key advisor del progetto.

“Siamo certi che questo progetto rappresenterà un ulteriore motivo di orgoglio per il Comune di Riccione, grazie alla stretta collaborazione tra le istituzioni e un gruppo di professionisti appassionati e motivati, dando vita a un luogo iconico e aggregativo nel cuore di questa città”, concludono i promotori di Urban Park Riccione.