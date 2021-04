Pari opportunità: al via il bando “welfare aziendale”

Presentato martedì mattina in una conferenza stampa presso la sede della Provincia di Rimini il primo bando provinciale per il Welfare Aziendale rivolto alle imprese. Il bando, che si inserisce in continuità con le azioni realizzate all'interno del progetto promosso dall’Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini, “Lavoro! Libere tutte”, ha l'obiettivo di fornire un supporto a quelle imprese che daranno attuazione entro il 2021 a interventi di welfare aziendale. Il Presidente della Provincia Riziero Santi ha dichiarato “Oggi ci troviamo davanti ad un contesto produttivo, sociale e sanitario che obbliga le aziende a rivedere i propri sistemi di remunerazione, compensazione e benefit. Gli effetti della crisi sanitaria, purtroppo, si dilateranno nel breve e medio periodo con previsioni di budget incerte e nuove esigenze e modelli nel bilanciamento vita-lavoro, come ha già evidenziato il periodo di smart working. In questo contesto abbiamo proposto, come Provincia, un contributo anche di piccola entità, ma che possa fare la differenza, per quelle piccole imprese del nostro territorio che sapranno attuare iniziative di welfare aziendale”. Con il termine welfare aziendale si intende tutto quell'universo di servizi, benefit e iniziative di natura contrattuale che aziende e datori di lavoro attuano con l'obiettivo di incrementare il benessere del lavoratore e della sua famiglia. A sostegno degli imprenditori e in generale dei datori di lavoro, attraverso la partecipazione le aziende che parteciperanno otterranno benefici in termini di produttività attraverso il raggiungimento di una maggiore soddisfazione e benessere dei lavoratori.

“Il welfare aziendale è sempre più diffuso in Italia e non può più essere considerato un fenomeno passeggero. – ha affermato Giulia Corazzi, Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini - Eppure, sono ancora molte le aziende che non hanno piena consapevolezza di cosa sia e di come sia possibile aiutare impresa e dipendenti. Il tema del welfare aziendale sta diventando dunque sempre più strategico e può stimolare un miglioramento delle condizioni generali di benessere della popolazione, incentivando la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di genere”. A Bando oltre 15.000,00 euro che andranno ad imprese che attiveranno obiettivi specifici come la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le politiche per le pari opportunità, il sostegno alla cultura del benessere globale delle lavoratrici e dei lavoratori e l'attivazione di tirocini e contratti di lavoro per donne particolarmente fragili da inserire nel mondo del lavoro. Possono partecipare entro il 15 giugno 2021 tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio e gli studi professionali in possesso dei seguenti requisiti: essere ubicati nella Provincia di Rimini; avere personale dipendente di cui almeno il 40% costituito da donne; essere in regola con i versamenti contributivi (DURC) e con capienza nel “de minimis”; inoltre non avere forniture e servizi in essere con la Provincia di Rimini.

I contributi saranno pari a: 1.500,00 euro per progetti di tirocinio e 1.000,00 euro per progetti riguardanti attivazione di servizi e/o azioni positive e a titolo d'esempio, possono essere usati per servizi/benefit per l'infanzia; servizi di facilitazione offerti ai lavoratori a sostegno dei diversi impegni domestici; riorganizzazione degli orari di lavoro; attivazione smart working; servizi di assistenza domiciliare per la cura di familiari non autosufficienti. Inoltre possono essere considerate azioni di welfare anche servizi educativi e supporto pomeridiano dopo scuola a favore di minori in difficoltà scolastica; attivazione di tirocini per donne vittime di violenze, servizi di sostegno e consapevolezza per la leadership femminile; supporto di reskill e formazione dopo interruzioni professionali femminili. Collabora alla realizzazione delle azioni il Centro di Formazione Cescot Rimini.