Parità di genere e inclusione, il festival del cinema C-Movie incontra la scuola

Giovedì, presso la Cineteca comunale, la regista Emanuela Piovano e la vicesindaca Chiara Bellini hanno incontrato i docenti e i ragazzi dell’Istituto tecnico industriale “Belluzzi-da Vinci”, che hanno presentato due corti realizzati negli ultimi tre anni scolastici. “Le imprese delle donne” è un documentario realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna, associazione CambiaMenti, associazione Direuomo e Acli Rimini. Il corto mostra come la cultura e l’istruzione siano dei diritti fondamentali che hanno sempre fatto la differenza nel dibattito sulla parità di genere e tenta di ribaltare le immagini tradizionali del lavoro e dei ruoli familiari, rompendo la consueta associazione mentale tra una professione e un genere, maschile o femminile.

Nel secondo corto “Bolle”, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, alcuni studenti riminesi intraprendono un lavoro di gruppo alla ricerca di luoghi dalle suggestioni felliniane, includendo due compagni con disturbi dello spettro autistico. Tuttavia, il progetto si complica con rivalità e incomprensioni, fino a quando, in riva al mare, un imprevisto unisce il gruppo, mostrando una nuova prospettiva sulla vita. Due tematiche, la parità di genere e l’inclusione, che si innestano perfettamente nel programma di C-Movie del 21 marzo, giornata dedicata appunto alle Convivenze, perché si tratta di fatto, in entrambi i casi, di vivere insieme e condividere obiettivi comuni.