Parking al mare, il Comune chiede tempo. "A lavori finiti 800 posti in più rispetto al vecchio lungomare"

“Quando saremo a regime, a lavori ultimati, nella zona Rimini Sud avremo 800 parcheggi in più rispetto alla fase pre cantieri del Parco del Mare”. Parola dell’assessora alla Viabilità e all’urbanistica Roberta Frisoni. Il tema parcheggi, in vista della stagione estiva, continua a tenere banco. Negli scorsi giorni l’amministrazione ha annunciato il finanziamento di 13 milioni di euro da parte del Ministero che consentirà la realizzazione di 5 hub alle fermate di interscambio del Metromare, con 1.400 posti auto. Arriverà poi il parcheggio interrato di Piazza Marvelli. Però ci sarà anche un periodo di transizione da affrontare. Che equivale a una grossa sfida per l’amministrazione Sadegholvaad. Il mandato dovrà culminare con i parcheggi, per completare il nuovo Parco del Mare. “I parcheggi di cui parliamo sono già finanziati per l’80% - spiega l’assessora Frisoni -, resta da chiudere la partita al parco Fellini, per cui saranno realtà. Nel frattempo c’è da gestire i cantieri con operazioni temporanee, ed è proprio in questo contesto che annunciamo 150 nuovi posti in via Giuliani e subito dopo l’Adunata degli Alpini partono i lavori per il parcheggio dell’ex questura, che sarà a disposizione dal 1° luglio”.

Viabilità - Arriva un nuovo parcheggio gratis da 150 posti

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ribadisce chiaro e tondo che il waterfront di Rimini sarà un inno all’innovazione e con un cambio di visione e di prospettiva. Dice il sindaco: “L’idea di parcheggiare di fronte la spiaggia è superata dai tempi. I nostri sforzi, con il Parco del Mare, sono orientati a regalare alla spiaggia un valore aggiunto. Io non voglio una città senza auto, le auto devono avere i loro spazi, semplicemente ci saranno tempi e abitudini differenti. Durante gli scorsi giorni mi sono scusato pubblicamente con i riminesi per i disagi al traffico dovuti dalla chiusura di viale Vespucci, ma erano lavori propedeutici finalizzati alla realizzazione dei parcheggi interrati in zona mare”.

Sul traffico registrato durante il fine settimana di Pasqua il primo cittadino non è stupito. Di certo va diffusa la cultura dei parking di interscambio, l’uso di Shuttlemare, bici e monopattini a noleggio. “Sono stati tre giorni di straordinaria affluenza di turisti, un’ottima partenza per Rimini e un po’ di code ci sono state. Ma mi sarei stupito del contrario. La Polizia locale ha sempre presidiato le aree, sia in zona Tripoli sia in piazzale Marvelli, e anche per l’ingresso in autostrada nel tardo pomeriggio”.

Lo Shuttlemare dovrà diventare un’abitudine. “Abbiamo registrato 130 corse in tre giornate - dice l'assessora Frisoni -, da sabato a lunedì, molti Riminesi stanno iniziando ad adoperarlo con frequenza”. Per quanto riguarda i nuovi parking in arrivo, quelli di via Giuliani saranno liberi e gratuiti, quelli dell'ex questura destinati agli alberghi per le auto dei turisti come al parcheggio di via Chiabrera.