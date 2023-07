In parrocchia inaugurato un nuovo campo sportivo polivalente grazie all'aiuto di RivieraBanca

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il Campo sportivo polivalente di proprietà della parrocchia San Paolo Apostolo di Montefiore Conca, riqualificato anche grazie al sostegno di RivieraBanca. All’iniziativa, oltre a tanti bambini, hanno partecipato, tra gli altri, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, il parroco don Sanzio Monaldini, il sindaco di Montefiore Conca Filippo Sica e il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari. Il progetto di manutenzione straordinaria, che ha previsto anche il rifacimento del manto erboso del campetto polivalente, nasce dall’esigenza di rendere ancora più fruibile e sicura la struttura sportiva utilizzata soprattutto dai giovani. Oltre al sostanzioso contributo di RivieraBanca sono state realizzate numerose iniziative per raccogliere i fondi necessari: da ‘Acquista 1 MQ del campetto perché quel campetto è anche tuo’ alla Tombola organizzata nel periodo Natalizio, fino alla vendita di uova di Pasqua personalizzate.

“RivieraBanca è una vera banca del territorio attenta alle esigenze della comunità in cui opera ed è per questo che anche nel 2023 stiamo destinando un milione di euro a beneficienza e mutualità – spiega il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – Sosteniamo tutte quelle iniziative in ambito economico, sociale, sportivo, sanitario e culturale che contribuiscono alla crescita del territorio e della sua comunità. Siamo felici ed orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del nuovo campo sportivo polivalente di Montefiore Conca anche perché si tratta di una struttura molto utilizzata dai nostri giovani e investire sui giovani significa investire sul presente e sul futuro di un territorio”.