Parte il servizio di controllo della spiaggia della Polizia locale di Riccione

L’avvio ufficiale della stagione balneare è stato posticipato dalla Regione Emilia Romagna al prossimo venerdì 2 giugno, ma già a partire da oggi gli agenti del Comando intercomunale di Polizia locale di Riccione avvieranno il servizio di controllo dell’arenile con un nucleo dedicato. A seguito del concorso per l’assunzione degli agenti di Polizia locale il comando è già stato potenziato con dieci nuove unità per il solo comune di Riccione. Il comando auspica inoltre di potenziare ulteriormente l’organico nelle prossime settimane, a partire dal mese di giugno, con nuove assunzioni. I nuovi agenti, entrati in servizio da una settimana e che hanno contratti della durata di cinque mesi, stanno già svolgendo numerose tipologie di servizi. A partire da oggi alcuni di loro faranno parte del nucleo che scenderà in spiaggia.

Il servizio ha l’obiettivo di controllare e presidiare la spiaggia al fine di prevenire ogni fenomeno che possa comportare degrado e illegalità. Gli agenti avranno il compito di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, che attraverso la perseveranza dell’attività svolta negli anni precedenti è stato ampiamente contenuto, oltre a garantire la presenza della Polizia locale nei luoghi maggiormente frequentati durante la stagione estiva, rendendo ancora più sicura la spiaggia.

L’attività di vigilanza balneare da parte della Polizia locale - insieme a quella delle altre forze dell’ordine - costituisce infatti un importante deterrente per ogni forma di illegalità, infondendo senso di sicurezza ai cittadini a tutela della civile e ordinata convivenza, prevenendo e scoraggiando anche quei fenomeni disturbanti e insistenti utilizzati spesso nella vendita abusiva, fenomeno che cela una filiera di illegalità ben più ampia e che occorre intercettare e contrastare. Il personale per questa tipologia di servizio si muoverà a piedi lungo l’arenile ma sarà supportato da mezzi che consentiranno rapida mobilità lungo tutta la fascia costiera.