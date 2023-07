Parte il tour della Mondaino Youth Orchestra

Lo scorso anno è stata l’unica orchestra jazz italiana ad essere invitata a Vienna al Festival Mondiale delle Orchestre Giovanili. Quest’anno, nel tour che toccherà tra gli altri Ischia, Firenze, Montecatini Terme e Urbino, per la prima tappa dell’estate, il prossimo 11 luglio alle ore 20.30, hanno scelto Pesaro rispondendo così all’insolita chiamata di un ristorante, Farina. Stiamo parlando della Mondaino Youth Orchestra, progetto culturale, didattico e sociale nato nel 2010 nel piccolo comune romagnolo della provincia di Rimini, con l'obiettivo di offrire ai giovani l'opportunità di sviluppare la passione per la musica e, al contempo, rispondere attraverso arte e cultura allo spopolamento sintomatico dei borghi storici. Oltre 100 iscritti alla scuola di musica e due orchestre all’attivo, una under 18 e una under 26, e una grande passione per la musica come spazio di cultura, ricerca filologica, rispetto e socialità sana.



"Siamo davvero lieti di questo invito insolito per un ristorante – commenta il Maestro Michele Chiaretti, direttore dell'orchestra - Apprezziamo la loro sensibilità verso la cultura e l'educazione musicale dei giovani, l’attenzione alla qualità e alle risorse del territorio, cosa che evidentemente aderisce alla loro filosofia. Siamo perciò entusiasti di poter condividere la nostra passione e il nostro impegno con il pubblico di Pesaro per questa prima tappa dell’estate. Sarà una stagione davvero calda - racconta Chiaretti - il 9 di luglio arriva dal Canada, da Toronto, un’orchestra giovanile che farà solo 4 date in Italia, Roma, Cremona, Firenze e… Mondaino. Una scelta dettata dal fatto che hanno espressamente voluto incontrarci e suonare con noi. Poi avremo la data di Pesaro e a seguire il “Festival delle orchestre giovani William Walton” a Ischia, Montecatini Terme e poi a Firenze, in Piazza della Signoria dove siamo stati invitati come unica orchestra italiana al Festival Internazionale delle Orchestre Giovanili, poi ancora Urbino, per l’Urbino Plays Jazz…".



La Mondaino Youth Orchestra nasce 13 anni fa come laboratorio di rieducazione al jazz tradizionale, un percorso che ha permesso di riscoprire la storia, la cultura e l'origine di questa forma d'arte. Da un inizio con 20 iscritti, l'orchestra è cresciuta fino a raggiungere oggi un totale di 114 iscritti alla scuola di musica. Non si tratta solamente di un progetto artistico, ma di un progetto culturale, didattico e sociale che ha dato nuova identità ai territori e un obiettivo sano ai giovani della comunità. "La scuola di musica della Mondaino Youth Orchestra – evidenzia il Maestro Chiaretti - si è dotata di un parco strumenti, soprattutto a fiato, che vengono offerti gratuitamente ai ragazzi per consentire a tutti di avvicinarsi allo studio musicale senza ostacoli economici e senza creare differenze sociali. Il concerto dell’11 luglio rappresenta un'occasione per apprezzare la dedizione e la passione dei giovani musicisti. Durante la serata, venti membri dell'orchestra si esibiranno in un repertorio jazz regalando al pubblico una bellissima esperienza musicale. Una dimostrazione concreta di come il jazz sia un genere trasversale, intergenerazionale, capace di stimolare il dialogo tra culture e la libera espressione".



Farina rinnova l’adesione etico-culturale verso progetti che, come la Mondaino Youth Orchestra, ricalcano molti dei propri valori aziendali. "Siamo felici di supportare l'orchestra giovanile e di collaborare con loro per questo evento straordinario – racconta il titolare di Farina, Paolo Severi - Crediamo che la musica e l'arte siano fondamentali per la crescita culturale di una comunità, e siamo orgogliosi di contribuire al successo di questo progetto. Solo la dedizione al lavoro, la serietà nella ricerca costante della qualità, l’inclusione sociale possono incentivare lo sviluppo e la riuscita di progetti siano essi culturali sia imprenditoriali. In questo senso, sentiamo una completa adesione alla filosofia dell’orchestra. Per questo abbiamo voluto fortemente organizzare una serata, probabilmente singolare per un ristorante, ma che si caratterizza per una vicinanza e una continuità di valori sentita e autentica".