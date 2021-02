Parte in primavera la campagna per la riasfaltatura di 35 strade

Si è concluso venerdì scorso - 19 febbraio - il termine per la presentazione delle offerte della gara che riguarda il “2° Stralcio - Progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di risanamento e conservazione funzionale della viabilità nel Comune di Rimini – Anno 2020”. Un corposo programma di risanamento e manutenzione delle strade, per il quale attualmente è in corso la procedura di aggiudicazione, che ha previsto un investimento di un milione e mezzo di euro dedicato alle strade di tutto il territorio: da Miramare a San Vito, fino alle aree extra urbane. Il progetto - approvato lo scorso dicembre dalla Giunta Comunale - consentirà di intervenire in maniera mirata sul patrimonio stradale cittadino e in particolare su quelle infrastrutture che necessitano di opere aggiuntive rispetto alla sola manutenzione ordinaria o riasfaltatura.

Come noto il piano è stato elaborato sulla base delle verifiche che Anthea, nell’ambito dell’attività di gestione della viabilità comunale, ha condotto su circa 700 km di strade comunali di Rimini e che ha consentito di classificare le infrastrutture in quattro categorie a seconda dello stato di conservazione della pavimentazione. Sulla base di questa classificazione è stato stilato il programma di risanamento, che interessa sia gli ambiti urbani sia gli extra urbani, sia le vie più interne di accesso agli abitati, sia quelle dove si registra una circolazione intensa.

Tra gli interventi più importanti si segnala la riqualificazione di via Ferrari in zona INA Casa, una strada ciclo pedonale che collega via del Volontario con la scuola Lambruschini e il parco XXV Aprile, attualmente pavimentata in selce originale del fiume Marecchia e dove sarà posata una nuova pavimentazione. Inoltre, si interverrà su strade molto trafficate come Via Orsoleto, Via Sant’Aquilina, Via Montevecchio e Via Montecieco. Intervento importante anche nella zona di San Giuliano, sia a monte della ferrovia (traverse di via Madonna della scala) sia mare della ferrovia, nella zona della Barafonda.

L’elenco completo previsto dal piano riguarda le seguenti 35 strade comunali: via Bastioni Settentrionali (centro); via De Carolis, via G.B. Costa, via Cagnacci (zona Lagomaggio); viale Astore-Centauro (Marina Centro), viale Londra, via Friburgo, via Bellinzona, via Locarno (Miramare); via Bottego; completamento via Ferrari (Ina Casa); via delle Fosse (zona Borgo Mazzini); via Spinelli, via Bianchini Cappelli, via Caruso, via Treves (zona San Giuliano mare); via del Fante, via del Bersagliere, via dell’Aviere, via da Barbiano, via Garattoni, via Rinaldi, via Tommasini (zona San Giuliano - Barafonda); viale delle Piante (zona Celle), via Acqualagna (San Lorenzo in Correggiano), via Montecieco; via Sant’Aquilina (tratti); via Rivarolo (Gaiofana), via Orsoleto (tratti), via Longastrino (zona Orsoleto), via Montevecchio (Gaiofana), via Montefiorino (Vergiano), Piazza Gropius, via San Vito (San Vito); via Cupa (Corpolò).

L’ investimento di 1,5 milioni di euro, già stanziati in bilancio, si aggiunge ai circa 500mila euro di interventi già previsti nel bilancio 2021, l’inizio dei lavori è programmato per il mese di aprile e la durata - per circa 5 mesi - prevede la consegna entro il mese di luglio.