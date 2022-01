Parte l'iter per i lavori di riqualificazione dell'area ex Acer di Cerasolo

Prima l’accordo con Acer, poi l’approvazione in Giunta di una delibera che ha chiuso il cerchio su di un’area posta in prossimità della scuola elementare della frazione Cerasolo. L’Amministrazione comunale ne è così entrata in possesso e, proprio per la vicinanza del plesso oltreché della chiesa parrocchiale, è stato predisposto un progetto di riqualificazione dell’area acquisita al patrimonio comunale sulla quale è stata prevista la realizzazione di un parcheggio e di un piccolo parco urbano approntando la necessaria nuova viabilità. Per questa opera, importo 100mila euro, è attualmente in corso la gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori che si prevede possano iniziare nel prossimo mese di marzo. “Esprimiamo soddisfazione – sostiene l’Amministrazione comunale corianese - sia per aver acquisito l’area degradata a costo zero, sia perché si può procedere alla sua riqualificazione in tempi certi e brevi”.