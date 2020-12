Parte la campagna dei tamponi rapidi nelle farmacie private di Riccione

Da lunedì 21 dicembre le Farmacie Private di Riccione aderiranno alla campagna promossa dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei tamponi rapidi in Farmacia. Lo rendono noto la Farmacia Centrale, Farmacia Dell’Alba, Farmacia Dell’Amarissimo Farmacia Del Paese, Farmacia La Perla, Farmacia Veltri e Farmacia V.le Veneto.

E’ un riconoscimento importante per il Farmacista che ribadisce il proprio ruolo di Professionista pienamente integrato nel Servizio Sanitario e anche un’opportunità per il Cittadino per vedere tutelata la propria salute e quella dei propri famigliari.

Da lunedì Riccione potrà contare su un consistente ampliamento dei punti in cui potrà essere eseguito il tampone rapido.

Inoltre Federfarma, il sindacato delle Farmacie Private ITaliane ha aderito alla campagna MisuriAMO, e sarà quindi possibile eseguire su richiesta, anche la misurazione della saturazione in maniera del tutto gratuita.

Per effettuare il tampone è necessario appartenere alla categoria degli studenti ed essere assistiti della Regione Emilia Romagna.

Il test è aperto anche ai congiunti (genitori, nonni e fratelli) o conviventi con studenti, oltre che al personale scolastico.

Il test è particolarmente semplice e non invasivo: non si tratta del tampone orofaringeo che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, ma un più semplice tampone nasale che il Paziente stesso dovrà utilizzare, con l’assistenza del Farmacista, tamponando ad una profondità di circa 2 cm.

Il Paziente restituirà quindi il tampone al Farmacista che completerà l’analisi. Il risultato sarà trasmesso dopo circa 15 minuti al Medico di Famiglia e al Fascicolo Sanitario Elettronico. In caso di positività il Farmacista consiglierà l’isolamento, in attesa dei dovuti approfondimenti che l’ASL disporrà. Il Servizio, dovendo garantire il distanziamento tra gli Utenti, deve essere svolto su appuntamento e pertanto invitiamo la Cittadinanza a contattare una delle Farmacie aderenti.