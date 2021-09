Parte la raccolta fondi per la prima piscina indoor della Riviera dedicata ai cani

L'idea del centro cinofilo riminese: la piscina sarebbe utile sia per scopi ludici, che per riabilitazione e fisioterapia

Costruire una piscina indoor dedicata ai cani che sia utile per scopi ludici, che per scopi riabilitativi e fisioterapici. Questa è l’idea del centro cinofilo ludico-educativo I-doggy di Rimini che, per realizzare un’area piscina all’interno della sua struttura, ha deciso di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe.

Sarebbe la prima piscina per gli amici a quattro zampe in Riviera: “Ben consapevoli degli effetti benefici del lavoro in acqua sui nostri amici a quattro zampe, il nostro scopo è poter garantire professionalità e spazi adeguati, a prezzi accessibili soprattutto, a chiunque si rivolga a noi”. Finora sulla piattaforma sono stati donati oltre 1.200 euro.