Parte la Ztl serale per il lungomare di Cattolica

Disco verde per la zona a traffico limitato serale sul nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica. Il tema è stato al centro di un incontro svoltosi ieri mattina presso il Palazzo del Turismo. L’Amministrazione, infatti, ha incontrato i rappresentanti delle categorie economiche, le attività che insistono in quell’area, per capire se la proposta incontrasse il loro favore ed eventualmente concertane i termini. Presenti la Prima cittadina, Franca Foronchi, il Vicesindaco ed Assessore alle attività economiche, Alessandro Belluzzi, l’Assessora alla Polizia Municipale, Claudia Gabelli. E per gli aspetti di natura più tecnica hanno preso parte anche il Comandante della PM, Ruggero Ruggiero, e la Dirigente Claudia Rufer.

L’ipotesi avanzata dagli Amministratori è stata accolta positivamente da tutti i presenti. Si partirà, quindi, come concordato, dalla data del prossimo sabato 27 maggio e si proseguirà ogni sera per la stagione estiva. La ZTL interesserà tutto il lungomare e sarà in vigore esclusivamente nelle ore serali. I tavolini potranno iniziare ad essere posizionati a partire dalle ore 19, con l’effettivo inizio della chiusura al traffico dalle 20. Tavolini e sedie posizionati sul suolo pubblico dovranno essere smontati entro la mezzanotte ed in linea con quanto stabilito sul regolamento del decoro pubblico. In ogni caso, va inteso, che rimarranno libere la carreggiata centrale e la pista ciclabile, così come dovrà essere garantito il passaggio di persone con disabilità o famiglie con passeggini. Ogni richiesta degli esercenti per usufruire di questa opportunità dovrà essere vagliata dalla Giunta Comunale.

“Ci fa piacere – sottolinea la Sindaca – questa comunanza d’intenti. Andiamo incontro ad una visione di città che tenga sempre più in considerazione la sostenibilità, la mobilità dolce, la pedonalizzazione, la possibilità di vivere i luoghi della socialità. Il weekend pasquale è stato un buon primo banco di prova e la nostra comunità ed i turisti hanno potuto apprezzare la bellezza di un’unica camminata lungo tutto il nostro fronte mare. Non solo il rinnovato Rasi-Spinelli ma anche la riqualificata passeggiata di ponente. Creare la ZTL serale per il lungomare non potrà che valorizzare ancor di più gli assi turistici della nostra città. Una città che vogliamo sempre più attrattiva, con spazi aperti alla convivialità e nella quale sia piacevole ritrovarsi e passeggiare. E per questo chiediamo l’impegno da parte di tutti, che come noi, siamo sicuri, hanno a cuore la Regina dell’Adriatico”.

“La ZTL serale sul lungomare – aggiunge Belluzzi - è anche una azione di eguaglianza di trattamento per le attività economiche cittadina. Rispetto allo scorso anno, quando ancora era tutto provvisorio ed il Rasi-Spinelli ancora un cantiere, abbiamo aperto alla disponibilità di pedonalizzare la strada, così come richiesto da diversi imprenditori della zona. Questo ci consentirà, così come le attività site in altre zone cittadine, di poter concedere dei piccoli spazi di suolo pubblico per posizionare le proprie sedute e tavolini sul lungomare, il tutto nel pieno rispetto dei diritti delle persone diversamente abili, genitori con passeggini ed evitando situazione di fila pedonale. Il turismo è per noi una vera e propria industria e l’accoglienza è il nostro miglior biglietto da visita, dare la possibilità di occupare piccoli spazi contribuirà a rendere l'area ancora più viva e piacevole per i nostri concittadini ed ospiti”.

“Pedonalità, ciclabilità e la conformazione del nuovo lungomare – sottolinea la Gabellini – ci impegnano anche a garantire un corretto utilizzo degli spazi. Per questo è già prevista una implementazione della segnaletica, che attualmente risulta ancora provvisoria in attesa della chiusura definitiva del cantiere. La Polizia Municipale sarà comunque a disposizione in questa fase transitoria e con l’apertura alla carrabilità sono già stati intensificati i controlli. Un altro tema da attenzionare è quello del carico e scarico merci, per il quale al momento è già in vigore una precedente ordinanza. Sicuramente verrà aggiornata e puntualizzata, ma in ogni caso rimarranno disponibili due fasce di orario: dalle ore 6 alle 10,30 e dalle ore 15 alle 16,30. Anche in questo caso, oltre al rispetto degli orari, chiediamo anche di rispettare gli stalli previsti evitando categoricamente di sostare su marciapiede o ciclabile”.

Infine, l’obiettivo degli Amministratori è anche quello di ridurre il più possibile il passaggio e la sosta di pullman. Nei prossimi giorni, infatti, è atteso un nuovo incontro tra i rappresentanti di Palazzo Mancini, gli albergatori del lungomare ed i gestori delle aree di parcheggio di Cattolica. Insieme si cercherà di trovare una proposta per incentivare l’utilizzo delle navette ed evitare l’accesso diretto al Rasi-Spinelli per i bus dei turisti.