Parte a pieno regime Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata verso la spiaggia

Con il ponte del 2 giugno parte a pieno regime Shuttlemare, il servizio di trasporto a chiamata che il comune di Rimini mette gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti per facilitare il raggiungimento delle spiagge a sud di Rimini, dal Porto Canale al Bagno 100. Fino al 10 settembre il servizio sarà attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 21. Nelle prime settimane di attivazione del servizio, disponibile dal ponte pasquale fino a fine maggio nel weekend e nei festivi, la risposta dell’utenza ha confermato l’efficacia del progetto. Sono stati 2.621 i passeggeri complessivamente trasportati, nonostante una situazione meteorologica che non ha sempre incentivato gli spostamenti verso il mare.

Le prime settimane hanno mostrato anche una buona familiarità con My Start Romagna, la nuova app per la prenotazione del servizio che ha sostituito la vecchia Shotl, conservando le modalità di funzionamento. La prenotazione può essere fatta al momento, oppure programmata.

Come funziona

Il servizio è rivolto a chi viene dalle aree a monte della ferrovia: è possibile visualizzare l’area di pertinenza del servizio sulla Shuttlemare Map, dove sono indicate in colore arancione le zone urbane per giungere alle spiagge dell’area azzurra e ritorno.

Per prenotare il servizio occorre scaricare e aprire l’app My Start Romagna e comunicare il proprio punto di partenza; il sistema indicherà la fermata più vicina dove prendere il servizio e il tempo di attesa previsto. Non è possibile utilizzare il servizio tra due fermate a monte della ferrovia o tra due fermate a mare.

È possibile usufruire della navetta Shuttlemare lasciando l’auto in uno dei tanti parcheggi scambiatori (Clementini, Garden, Chiabrera, Palacongressi, Via Giuliani, Ponte di Tiberio, Caduti di Marzabotto, Settebello, Fantoni, Sindacati).

Shuttlemare è fruibile anche dagli utenti in carrozzina, selezionando la necessità al momento della prenotazione.