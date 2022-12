Nascosta per anni dietro l'impalcatura, parte il restauro della sagrestia di Santa Lucia

In occasione dell’Antica Fiera di Santa Lucia l’amministrazione comunale può annunciare ai cittadini un ulteriore passo avanti nel percorso per il restauro della sagrestia della Chiesa detta di Santa Lucia, di proprietà comunale. Superate tutte le fasi propedeutiche, soprattutto legate ai pareri della Soprintendenza e del servizio sismico, sono in corso le procedure di gara per selezionare l'impresa esecutrice dei lavori di restauro alla porzione denominata "Sagrestia" della Chiesa di Santa Lucia. Le procedure di gara saranno gestite dalla centrale unica di Committenza dell'Unione della Valconca.

E' presumibile che prima dell'estate possano iniziare formalmente i lavori, tenuto conto che la bella stagione è la più adatta per gli interventi di scoperchiatura del tetto. L'auspicio è di poter concludere tutto per il prossimo autunno.

Afferma l'assessore Gianluca Vagnini: "Finalmente riusciremo a rendere visibile e fruibile una parte significativa del patrimonio pubblico, nascosta da anni dietro l'impalcatura, che ospiterà il patrimonio musicale di Don Dino Gabellini, donato alla comunità".

La Chiesa, di proprietà comunale, viene attualmente mantenuta aperta, custodita e pulita grazie ad un gruppo di fedeli della Parrocchia, che, attraverso le offerte, oltre a pagare le utenze, si occupano della manutenzione ordinaria, ma anche di organizzare iniziative e proposte musicali. In occasione del giorno di Santa Lucia, martedì 13 dicembre, alle ore 10.30 verrà celebrata nella chiesa una Messa dedicata alla Santa patrona della vista insieme ad altre iniziative tradizionali, come l’addobbo dell’albero in programma con associazioni e bambini alle ore 14.30.

Chiosa il sindaco Daniele Morelli: "E' un piacere vedere l'affezione per questa Chiesa e il contributo continuativo, prezioso ed impagabile dei volontari. Anche noi come amministrazione ce la stiamo mettendo tutta per far tornare la Chiesa all'antico splendore e renderla totalmente fruibile alla comunità e ai turisti. Siamo felici di onorare un impegno che ci eravamo assunti in campagna elettorale e che i marignanesi attendevano da tempo".