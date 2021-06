Partecipazione della Camera di commercio in Ieg, per l'Antitrust crea turbative alla disciplina della concorrenza

La partecipazione della Camera di commercio della Romagna in Italian exhibition group, per l'Antitrust, crea turbative alla disciplina della concorrenza. Per questo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella seduta del 16 marzo, ha chiesto all'Ente camerale di "cedere le partecipazioni detenute per mezzo di Ieg in alcune società operanti nel settore dell'allestimento stand per fiere, congressi ed eventi in genere". E di fronte al rifiuto ha optato per l'impugnazione davanti al Tar. Ieg, argomenta l'Authority, è una società che organizza fiere, congressi ed eventi anche a livello internazionale ed è controllata dalla società Rimini Congressi, a sua volta partecipata da tre soci pubblici, Comune e Provincia di Rimini, e Cciaa della Romagna. In base all'articolo 4 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, che introduce per le fiere il regime speciale, sono "ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici", senza comprendere servizi diversi e offerti in concorrenza sul mercato. Per l'Autorità i servizi di allestimento di stand, pur potendo riguardare anche l'organizzazione di fiere, "non appaiono primariamente ascrivibili alle finalità istituzionali dettate dalla norma", per cui "non si individuano motivi per una loro sottrazione dalle dinamiche di mercato". Lo scorso 11 maggio la Camera di Commercio ha replicato sostenendo "l'inapplicabilità degli obblighi di revisione previsti dal Tuspp" e ritenendo dunque "legittimo il proprio operato, principalmente per l'assenza di controllo pubblico in capo alla società Ieg ed in virtù della natura di società quotata" in Borsa.

Così, preso atto del mancato adeguamento, il 18 maggio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso l'impugnazione dinanzi al Tar dell'Emilia Romagna della delibera presidenziale d'urgenza del dicembre 2020 recante "Piano di Revisione ordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio della Romagna - Forlì, Cesena, Rimini ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016" e "Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni".