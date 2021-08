Partita anteprima del Centenario del Comune di Riccione

Siamo convinti di essere veramente liberi? Dall’intelligenza artificiale ad innumerevoli esempi di condizionamenti che limitano la libertà di ognuno, anche nei Paesi Occidentali, occorre una seria riflessione. Da queste considerazioni è partito il dialogo, fitto e ricco di spunti, tra Michele Brambilla, direttore responsabile di QN e Il Resto del Carlino e il poeta e scrittore Davide Rondoni in occasione dell’incontro pubblico di martedì 24 agosto, in piazzale Ceccarini, dal titolo “Il difficile gusto della libertà”. Con riferimenti a Sant’Agostino e Dante fino all’avvento dei social network, il talk che ha appassionato il pubblico in un crescendo di interesse, è stato la preview de “La Riccionese – Conversazioni e Contemplazioni”, la rassegna di incontri pubblici che partirà in autunno per accompagnare le celebrazioni del Centenario della nascita del Comune di Riccione.

Con un cartellone ricco ed eterogeneo contaminato da linguaggi diversi, dalla poesia, alla letteratura alla musica presenti ad ogni appuntamento, “La Riccionese” verterà su tematiche di attualità e vita contemporanea con ospiti nazionali e locali. Il format sarà infatti scandito e cadenzato da incontri fissi, in affiancamento alle iniziative di celebrazione che coinvolgeranno tutta la città fino a giungere al culmine della data del 19 ottobre 2022, ricorrenza ufficiale del Centenario di Riccione, di cui Rondoni è direttore artistico.

Dalla prossima stagione autunnale partirà il palinsesto di iniziative di progetti editoriali e multidisciplinari, percorsi espositivi e spettacolari curati dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione della società civile.