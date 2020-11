Partite clandestine di briscola nel cuore della notte, sanzionato e chiuso un bar

Le partite di briscola nel cuore della notte, oltre alla somministrazione di bevande e la possibilità per gli avventori di intrattenersi a guardare la televisione, sono costati una pesante multa e la chiusura per 5 giorni a un bar di Cerasolo sulla Consolare per San Marino. Tra il 28 e il 30 ottobre scorso, intorno all'1.30, i carabinieri della stazione di Coriano hanno effettuato un'ispezione nel locale che risultava aperto nonostante le prescrizioni anti-contagio. Secondo quanto emerso, tutto funzionava tranquillamente in barba alla pandemia. Alla luce di quanto emerso, nella giornata di lunedì i militari dell'Arma hanno notificato al titolare il provvedimento che, per i prossimi 5 giorni, vedrà il locale rimanere chiuso.

