Partite le vaccinazioni al centro commerciale: la prima dose all'86enne Ornella Vandi

Ornella Vandi, 86 anni, nata a Riccione, è la prima ad essersi vaccinata giovedì mattina al centro della Perla Verde di Riccione. Accompagnata dalla figlia, la signora Vandi ha ricevuto il saluto del vice sindaco ed assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Riccione, Laura Galli.

"Questa mattina sono iniziate le operazioni di vaccinazioni a Riccione - ha detto l'assessore Galli - ed è stato un piacere per me incontrare la signora Vandi alla quale faccio i miei più sentiti auguri. Ringrazio anche tutto lo staff dell'Ausl Romagna oltre che del servizio alla Persona del comune e della Geat che in questi giorni hanno lavorato per allestire il punto vaccinale negli spazi al primo piano del centro commerciale. Per attivare il centro vaccinale, abbiamo investito le risorse per la zona rossa pagando un contratto di affitto con la proprietà dell'immobile, la società Coop Alleanza 3.0 di 22.500 euro per i prossimi tre mesi oltre alle utenze. Per i nostri nonni avere un punto vaccino in territorio, con un accesso facile ed agevole è una notevole facilitazione in un momento complesso come questo per tante famiglie di Riccione".

Il centro vaccinale di Riccione oggi eseguirà 120 vaccinazioni e questa settimana sarà aperto 4 giorni, la prossima e quella successiva invece per due giorni, sempre dalle 9 alle 19. Ogni cinque minuti verrà effettuato un vaccino.